AndroidにはないiOSの優れた機能8選

AndroidのほうがiOSより機能が豊富だと思っている人は多く、ある程度事実ですが、iOSにはAndroidにまだ搭載されていない機能が複数あります。事実、それら機能のいくつかは、長らくiOSに不可欠な要素となっているものです。

近いうちにiPhoneをやめてAndroidに乗り換えようかと考えている方は、どのような機能が使えなくなってしまうのかを確認しておかなくてはなりません。

今回は、Androidにまだ導入されていないiOSの優れた機能をご紹介します。

1.AirPlay

Androidにいまだ存在しないiOS最大の機能のひとつがAirPlayです。AirPlayはAppleが独自開発したプロトコルなので、Androidに搭載される見込みはないでしょう。

Google Playにも、オーディオや動画をスマートフォンから他の機器へワイヤレスでストリーミングできるサードパーティアプリが複数ありますが、標準機能であるAirPlayの足元にも及びません。

ぜひGoogleにも真似をしてもらい、Android端末に同様の機能をネイティブで搭載してほしいものです。

2020年にGoogleは、AirDropに似た機能「ニアバイシェア(Nearby Share)」をAndroid 11に導入しています。ですから、GoogleがAirPlayに似た機能をAndroid向けに開発しているとしても不思議ではありません。

2. FaceTime

FaceTimeはAppleのビデオ通話サービスで、iOS、iPadOS、macOSに搭載されています。そのシンプルさとシームレスな使い心地で、Appleユーザーに大人気の機能です。

嬉しいことに、Androidユーザーも自分のデバイスから、FaceTimeを使ったビデオ通話に参加できるようになりました。

iOS 15から、FaceTimeをウェブ上で利用できるようになったのです。ただし、通話に参加するためには、AppleデバイスのユーザーにFaceTimeでビデオ通話をしてもらい、そのリンクを共有してもらう必要があります。

Androidのデバイスにも、「Google Duo」という、FaceTimeに似たビデオ通話機能が搭載されています。とはいえ、大半のユーザーはビデオ通話にサードパーティアプリを使っているため、FaceTimeほどの人気はありません。

ということで、FaceTimeアプリがいずれAndroidにも提供されることを期待しましょう。

3. ドラッグ&ドロップ

ドラッグ&ドロップは数年前にiOSデバイスに導入された機能ですが、最新のiOS 15から、システム全体での使用が可能になりました。

コピー&ペーストに代わり、ひとつのアプリ内のコンテンツをドラッグして、別のアプリにドロップすることができます。この機能は、iPadOSのSplit ViewやSlide Overで使うとさらに便利です。

Appleが何年もかけてドラッグ&ドロップに磨きをかけてきた一方で、最新のAndroid 12にさえこうした機能が含まれていないのは本当に残念なことです。

4.非使用のAppを取り除く

「非使用のAppを取り除く」機能は、iPhoneの容量を節約できる他にない方法です。

iOSでこの機能を使ってアプリを取り除いても、アプリのファイルとデータは保存されるので、そのアプリを再びインストールしたときに、すべてを一からやり直さずに済みます。

使っていないアプリを自動で取り除くようiPhoneを設定しておけば、容量がかなり節約できます。

あいにく、Androidには同様の機能がないため、デバイスの空き容量を手早く確保するためには、サードパーティアプリに頼らなくてはなりません。

5.バッテリーの状態チェック

Appleは数年前に、バッテリーの劣化をカバーするためにiPhoneの動作速度を意図的に遅くしていたとして、批判を浴びました。

そして世間の反発を買った直後、iOSユーザーがiPhoneのバッテリー状態を簡単にチェックできる新機能を取り入れました。

バッテリーの最大容量が80%を下回ったら、iOSがバッテリーの修理か交換を勧めるメッセージを表示します。

Androidデバイスはバッテリーの状態を確認できる機能を搭載していません。しかし、方法がないわけではなく、バッテリーの詳細情報を提供するサードパーティアプリなどを使えば、確認することは可能です。

6.iCloud+のプライバシー機能

Appleは、自社デバイス全体のユーザープライバシー保護に厳しい姿勢で取り組んでおり、iOSとApp Storeに継続的に変更を加えてセキュリティを強化しています。

最新のiOS 15では、新たにクラウドサブスクリプションのiCloud+を導入しました。iCloud+には、プライバシー関連の2つの新機能が備わっています。

その1つが「プライベートリレー」というVPNのようなサービスで、本当のIPアドレスを隠してSafariブラウザを利用できます。

もう1つの「メールを非公開」は、ウェブサイトにサインインする際にランダムなメールアドレスを作成してくれる機能です。

このランダムなアドレスに届いたメールはすべて、ユーザーの個人的な受信ボックスに自動転送されるようになっています。

GoogleはまだAndroidに同様の機能を提供していません。ユーザーは今後もしばらくVPNのようなサードパーティの機能で代用する必要があります。

7.メッセージアプリの「あなたと共有」

iOS 15のアップデートで、メッセージアプリに届いたコンテンツを振り分けられるようになりました。

「あなたと共有」は、Appleの標準搭載アプリと連携して、ほかの人から共有されたコンテンツをそれぞれの対応アプリに振り分けてくれるので、該当するアプリを起動すると、そのコンテンツが表示されます。

たとえば、友だちがウェブページへのリンクを共有してくれたとしましょう。すると、あなたが次にSafariを開いたときには、Safariのスタートページにある「あなたと共有」セクションに、そのリンクが表示されているのです。

Googleは、標準搭載されているメッセージアプリでコンテンツをうまく振り分ける方法をまだ提供していません。ですから、誰かが共有してくれたコンテンツを見つけたいときは、手動でスクロールして探さなくてはなりません。





8.集中モード

AndroidにもiOSにも「おやすみモード」があります。

けれども、Appleは一歩先を行き、iOS 15で「集中モード」を導入しました。

おなじみのおやすみモードと違い、この機能では、ユーザーの1日の活動に合わせて、「運転」や「仕事」といった種類別のオプションから選択したり、カスタムの集中モードを作成することができます。

そして、その集中モードを使っているときに通知を受け取りたい連絡先やアプリを選択して設定することが可能です。

集中モードの何より優れた点は、自分のワークフローに合わせて決まった時刻や場所で、さらには特定のアプリを開いたときに、自動でオンになるよう設定しておけるところです。

また絶対に気が散らないよう、集中モード中に表示されるホームページの画面をカスタマイズすることもできます。

そしてもちろんこの機能は、お使いのAppleデバイスすべてでiCloudを通じて同期させることが可能です。

それに対し、Androidのおやすみモードは基本的な機能しかなく、アプリ別にオンしたり、複数のモードを使い分けたりすることはできません。

Androidにも「フォーカスモード」はありますが、「集中モード」とは機能が異なり、オンにしているときに表示されるアプリの通知を制限することしかできません。

甲乙つけがたいiOSとAndroid

どこまでも比較されるiOSとAndroidですが、これまでのところ明確な勝敗はついていないと言っていいでしょう。

たしかに、iOSはいわゆる「ウォールドガーデン(クローズド・プラットフォーム)」で閉鎖的なのに対し、Androidは一般的により開かれたOSで、機能も豊富です。

それでもAppleは、ここで紹介したようなデバイス間でシームレスに動作する独自の機能を取り揃えて、際立った存在感を放っています。

結局、ソフトウェアだけでは決め手にならない人がほとんどでしょうから、iPhoneの上位機種とAndroidの最新フラッグシップ機を比較することで、このテーマに関する理解を深める必要があります。

いずれも素晴らしいOSですが、どのハードウェアを選ぶかによって、全般的なユーザー体験が大きく左右される可能性があるからです。