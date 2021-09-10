【楽天スーパーSALE】まもなく終了！1,000円のもっちり生パスタ6食分、72％オフの松阪牛など今だけお得な商品多数

楽天市場では、200万点以上が半額以下になるイベント｢楽天スーパーセール｣ を2021年9月11日（土）1時59分まで開催中。

現在、もっちり生パスタ6食分や照明一体型プロジェクターがお買い得。またこれから販売予定の商品は、72％オフの松阪牛A5サーロインステーキ150g×4枚、 半額のニコンデジタル一眼レフカメラなど、お得な商品が多数登場しています。

楽天スーパーセールでは、 ｢ショップ買いまわり｣ にエントリーするとポイントが最大10倍。 ショップごとに個別のポイントアップ設定などもあり、ポイント最大43.5倍のチャンスもあります。 さらに、毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、本日9月10日中にエントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。

以下の表示価格と販売期間は執筆時現在のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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｢楽天スーパーセール｣ は2021年9月11日（土）1時59分まで開催中 ！

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Image/Source: 楽天スーパーSALE