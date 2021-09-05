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【楽天スーパーSALE】半額商品多数！筋質点数が測れるタニタ体組成計、ソニーの4K液晶ブラビアなど

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【楽天スーパーSALE】半額商品多数！筋質点数が測れるタニタ体組成計、ソニーの4K液晶ブラビアなど
Image: 楽天市場

楽天市場では、200万点以上が半額以下になるイベント 楽天スーパーセール2021年9月11日（土）1時59分まで開催中。

これから販売予定の半額商品では、 タニタのデュアルタイプ体組成計や、ソニーの55V型4K液晶テレビ｢ブラビア｣など、お得な商品が多数登場しています。

楽天スーパーセールでは、 ｢ショップ買いまわり｣ にエントリーするとポイントが最大10倍。 ショップごとに個別のポイントアップ設定などもあり、ポイント最大43.5倍のチャンスもあります。 さらに、毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、本日9月5日中にエントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。

3カ月に1度の｢楽天スーパーSALE｣は9月4日(土)20時から！ よりお得に買える方法とは？

以下の表示価格、販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

9月5日～6日に登場する半額商品はこちら！

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36,990円（50%オフ：2021年9月6日15時00分～2021年9月6日15時59分）

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｢楽天スーパーセール｣ は2021年9月11日（土）1時59分まで開催中 ！

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【楽天スーパーSALE】本日スタート！ iPhoneがセール特価、三菱コードレス掃除機やヘルシオホットクックも半額に！

Image/Source: 楽天市場

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