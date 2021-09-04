【楽天スーパーSALE】本日スタート！ iPhoneがセール特価、三菱コードレス掃除機やヘルシオホットクックも半額に！

2021.09.04
楽天市場では、200万点以上が半額以下になるイベント ｢楽天スーパーセール｣ を2021年9月4日（土）20時00分から11日（土）1時59分まで開催中。
現在、 iPhoneがSE第2世代から12 Pro Maxまでセール特価 。またこれから販売予定の半額商品では、 三菱コードレス掃除機やヘルシオホットクックなど、お得な商品が多数登場しています。さらに、 ｢ショップ買いまわり｣ にエントリーするとポイントが最大10倍。 ショップごとに個別のポイントアップ設定などもあり、ポイント最大43.5倍のチャンスもあります。
｢ショップ買いまわり｣など、よりお得に買える方法についてはこちら：
3カ月に1度の｢楽天スーパーSALE｣は9月4日(土)20時から！ よりお得に買える方法とは？
以下の表示価格、販売期間は2021年9月4日（土）11時現在のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Image/Source: 楽天スーパーSALE
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『プラリペア』は、プラスチックのための補修剤。金属溶接のように、プラスチック母材を溶かして溶着させるので、強固に補修できるアイテムです。
machi-ya