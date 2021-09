フラットな議論が鍵。Paidy 杉江陸さんに聞く｢ベスト＆ブライテスト｣なチームの作り方｜BOOK LAB TALKレポート

ライフハッカー[日本版]とBOOK LAB TOKYOがコラボするトークイベント「BOOK LAB TALK」。

第8回目のゲストは日本を代表するユニコーン企業・PaidyのCEO杉江陸さんです。

座右の書である『Startup CEO』を自ら翻訳し、2021年5月に『スタートアップ・マネジメント 破壊的成長を生み出すための「実践ガイドブック」』(ダイヤモンド社)として刊行した杉江さん。

ライフハッカー[日本版]編集長の遠藤祐子とともに、CEOのみならずすべてのビジネスパーソンが学ぶべき、「ストーリーテリング」の重要性やチームビルディングのポイントを語り合いました。

累計資金調達額644億円、ユーザーアカウント数600万突破に続き、米ペイパル社による3000億円での買収のニュースが話題を集めた「Paidy(ペイディ)」。

新生フィナンシャルで社長を務めていた杉江さんがPaidyにジョインし、創業者のラッセル・カマー氏と共同経営をはじめたのは2017年11月のこと。

パートナーのラッセル氏と“喧嘩”になったとき、2人が必ず立ち返るのが本書『スタートアップ・マネジメント』だったといいます。

穏やかな話しぶりからは想像できませんが、Paidyに参画した4年前は「つかみ合い、怒鳴り合いも辞さなかった」という杉江さんとラッセルさん。

意見が激しく食い違ったときは、この本に立ち返ってディスカッションをすることで乗り越えてきたと話します。

本書のなかで杉江さんが特に関心したのが、「CEOの仕事とは何か」という問いに対する答えだそう。

杉江:「CEOには3つしか仕事がない」と。

1つめはストーリーテリング。2つめはベスト・アンド・ブライテスト(the Best and the Brightest)なチームをつくり、それを維持し、向上し続けること。

そして3つめが、金庫番をしっかりやること。本では「銀行口座にお金がちゃんとあることを確認しろ」という言い方をしていましたね。

この3つだけがCEOの仕事であると、非常に複雑なことを単純化してくれているのですが、そのなかにはすごくたくさんのTipsがある。