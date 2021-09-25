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Jackery・Ankerのポータブル電源がお得！非常食・防災グッズまとめ【Amazonタイムセール祭り】

author ライフハッカー［日本版］編集部
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Jackery・Ankerのポータブル電源がお得！非常食・防災グッズまとめ【Amazonタイムセール祭り】
Image: candy candy / Shutterstock.com

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Tomo Light LEDヘッドライト 充電式 長時間型 防災特化型モデル リチウムイオン蓄電池 2本付 CMA-1005LT
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バッテリー

Jackery ポータブル電源 400 大容量112200mAh/400Wh 家庭アウトドア両用バックアップ電源 PSE認証済 純正弦波 AC(200W 瞬間最大400W)/DC/USB出力 四つの充電方法 MPPT制御方式 車中泊 キャンプ アウトドア 防災グッズ 停電時に 非常用電源 ソーラー充電 環境にやさしい 省電力
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Anker PowerHouse II 400 (ポータブル電源 大容量 389Wh)【防災推奨マーク取得 / 純正弦波 AC300W / PD対応 60W入出力 / PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載 / ◇PSE技術基準適合】キャンプ アウトドア 車中泊 緊急 / 非常用電源

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防災セット

防災専門店MT-NET 防災セット 1人用 〔防災のプロが選んだ 防災グッズ 全37種〕選べるリュック カラー しまえなが〔2020年モデル〕加熱パック3回分付
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防災専門店MT-NET 防災セット 【女性用】 1人用 〔 防災のプロが選んだ 防災グッズ 全48種 〕 選べるリュック カラー しまえなが〔2020年モデル〕
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なお、表示価格は2021年9月25日22時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください（サイズやカラー選択も可能ですが、一部セール対象外のサイズ・カラーもありますので、販売ページでよくご確認ください）。

タイムセール祭りでは、お得なセールアイテムの他に、限定商品・先行販売商品などが多数登場しています。詳しくは、以下のリンクよりセール会場をチェックをしてみてください！

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Source: Amazonタイムセール祭り

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