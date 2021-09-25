Jackery・Ankerのポータブル電源がお得！非常食・防災グッズまとめ【Amazonタイムセール祭り】
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現在開催中の｢Amazonタイムセール祭り｣は9月27日（月）23:59まで。
63時間のビッグセールです！いつか欲しいと思っていた商品がお得に買えるチャンス、見逃せません。
タイムセール祭り中、ライフハッカー［日本版］編集部員が非常食や防災グッズをピックアップしてみました。お買い物の参考にどうぞ！
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水・保存食
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非常用トイレ
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着圧ソックス・加圧下着
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防災グッズ
ヘルメット
折りたたみ防災用ヘルメット オサメット（反射材付き） osamet (大人用 シャインイエロー)
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ライト
バッテリー
防災セット
なお、表示価格は2021年9月25日22時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください（サイズやカラー選択も可能ですが、一部セール対象外のサイズ・カラーもありますので、販売ページでよくご確認ください）。
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Source: Amazonタイムセール祭り