【楽天セール】最大50％還元！30％還元・ドライマンゴー200g×4袋や、20%還元・ロジクールのヘッドセットなどがお買い得に！
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楽天市場では、最大50%と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。
本日2021年8月30日（月）は、30%ポイント還元・ドライマンゴー 200g×4袋や、20%ポイント還元・ロジクールのヘッドセットなど、お得な商品が多数登場しています。
さらに毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、エントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。楽天カードをお持ちでない方は楽天カード新規入会＆利用で5,000ポイント獲得のチャンスも！
なお、以下の表示価格は2021年8月30日（月）10時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください 。
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1,320円（今なら20%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
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Image/Source:楽天市場