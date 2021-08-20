【楽天セール】最大50％還元！野菜のみじん切りからスムージー作りまで使えるブラウンのハンドブレンダー、東芝のコードレス掃除機など
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楽天市場では、最大50%と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。
本日2021年8月20日（金）は、30%ポイント還元・ブラウンのハンドブレンダーや、40%ポイント還元・東芝のコードレス掃除機など、お得な商品が多数登場しています。
さらに毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、エントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。楽天カードをお持ちでない方は楽天カード新規入会＆利用で7,000ポイント獲得のチャンスも！
なお、以下の表示価格は2021年8月20日（金）10時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください 。
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Image/Source:楽天市場