【楽天セール】40％還元・シロカの2wayコードレススティッククリーナーや50％還元・博多もつ鍋セットなどがお買い得に！
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楽天市場では、最大50%と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。
本日2021年8月15日（日）は、40%ポイント還元・シロカの2wayコードレススティッククリーナーや、50％還元・牛ホルモン1kg入りの博多もつ鍋セットなど、お得な商品が多数登場しています。
さらに毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、エントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。楽天カードをお持ちでない方は楽天カード新規入会＆利用で5,000ポイント獲得のチャンスも！
なお、以下の表示価格は2021年8月15日（日）10時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください 。
【訳あり】シロカsiroca 2wayコードレススティッククリーナー SV-S251(SN)
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Image/Source:楽天市場