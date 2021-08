iPhone以外のデバイスからiCloudにアクセスする方法

すべての写真をiCloudにアップロードすると、iPhoneやMacなどデバイスを横断して確認できるようになります。でも、iCloudの写真にはどうアクセスすればいい?

今回は、どのデバイスを使用していても、iCloudの写真にアクセスして管理する方法をご紹介しましょう。

iCloud Webサイトから写真を表示する方法

iCloud のWebサイトを開くにはもう少し時間がかかるかもしれませんが、どのデバイスからでもiCloud写真にアクセスして管理できます。やり方は次のとおりです。

Image: MakeUseOf

アカウントにログインしようとすると、2段階の認証プロセスを経る必要があるかもしれません。これは、iCloudアカウントがハッキングされることを防止するためのものです。メールかスマホに確認のための6桁のコードが届くので、確認しましょう。

写真セクションに入ると、画面の中央にすべての写真が自動的に表示されます。ここから、非表示、削除済み、動画、およびスクリーンショットのすべてのメディアを表示できます。

WindowsでiCloudの写真にアクセスする方法

Windows PCでiCloudの写真を表示するには、「iCloud for Windows」のデスクトップ用アプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードしたら、iPhoneの写真をWindows PCに直接同期できます。

写真を同期する方法は、次の通りです。

Windowsの通知領域で「上矢印」をクリックします。 「iCloud」アイコンをクリックします。 「写真をダウンロード」をクリックします。

Image: MakeUseOf

他の方法と同じように、iCloudの写真は、アクセスできるようになるとすぐに利用できるようになり、いつでもデスクトップで表示できます。

MacでiCloudの写真を見つける方法

Apple は、iPhoneと同じように、MacでiCloudの写真を簡単に見つけられるようにしています。この記事でご紹介した他の手順と同じで、Macで写真を表示するには、iCloud写真の同期を有効にする必要があります。

MacでiCloud写真を有効にする方法は次の通りです。

「Apple」アイコンをクリックします。 「システム環境設定」→「iCloud」とクリックします。 自分のアカウントにサインインします。 「写真」の横のチェックボックスにチェックを入れて有効にします。

あとは、「写真」アプリを開くだけでiCloud写真を表示できます。新しい写真をiCloudに追加すると、いつでもこの写真アプリで簡単に表示できます。

iPhoneからiCloudの写真にアクセスする方法

念の為、iPhoneからiCloudにアクセスする方法もご紹介しておきましょう。

設定でiCloud写真を有効にしている場合は、「写真」アプリを開くだけで、すべての写真とすべてのアルバムが表示されます。

iCloud写真を有効にするには、「設定」→「ユーザーの名前」→「iCloud」と進み、「写真」オプションを有効にします。

iCloudストレージスペースをアップグレードする必要があるというメッセージを受け取っていない限り、スマホに表示されるすべての写真はiCloudにあるものと同じはずです。

まとめ

どのようなデバイスを使用していても、正しい手順を踏めば、iCloudの写真を簡単に表示できます。

デバイスによって、写真をすぐに表示するものもあれば、ダウンロードしたりWebサイトにアクセスする必要があるものもあります。