本業と副業を上手に両立するコツ10選

フルタイムの仕事をしながらフリーランスの仕事に取り組むと、ワークライフバランスが大幅に悪化することがあります。

両方の仕事のバランスを取るのは大変ですが、上手に計画を立てていけば大丈夫です。

この記事では、フルタイムの仕事とフリーランスの仕事のバランスを取るための注意点をご紹介します。参考になれば幸いです。

1.両方の作業を同時間帯にしないようにする

フルタイムの仕事とフリーランスの仕事を同じ時間帯にすると、ミスが起こりがち。ですから、この2つの世界の間に境界線を引くことが、バランスを取るコツです。

あなたは、フルタイムの仕事の雇用主に対して、最高のパフォーマンスを約束します。

フルタイムの執務時間中にフリーランスの仕事をすると、どちらの仕事の質も低くなります。

オフィスのランチタイムやその他の休憩時間は、むしろ、リフレッシュするために使いましょう。そうすれば、フリーランスのプロジェクトに取り組むエネルギーが湧くはずです。

2.オフィスではフルタイムの仕事に100%コミットする

フリーランスの仕事に情熱を注ぐのと同じように、フルタイムの仕事にコミットし続けることを忘れないでください。

オフィスでは、定刻通りに仕事を始めて、期限を守って仕事を終えること、会議でアイデアを提供すること、そして熱意をもって働くことが義務です。

夜は適切な休息を取り、エネルギッシュな気分で出勤するようにしましょう。休憩時間やオフィスの執務時間中に、フリーランスのプロジェクトのことをオフィスの同僚と話すのは控えましょう。

3.ツールやデバイスを使い分ける

フルタイムの世界とフリーランスの世界を分ける最善の方法の1つは、使用するツールやアプリやデバイスを別にすることです。

プロジェクト管理、時間管理、作業スケジュール、会議のツールやアプリは、フルタイムの仕事用のものとフリーランスの仕事用のものを別にする必要があります。

また、できることなら、それぞれに専用のデバイスを用意して使い分けましょう。

フリーランスの仕事にオフィスのパソコンを使用することは、まったくお勧めできません。

フリーランスの仕事専用のデバイスを買う余裕がない場合は、同じPCで別のブラウザ、別のブラウザプロファイル、別のユーザーアカウントを使用しましょう。

4.無理だと思うフリーランスの仕事は必ず断る

フリーランスのプロジェクトの中には、時間的制約、高度な設計スキル、デバイスなどが原因で、うまくいかないものもあります。

フリーランスのプロジェクトが来ても、やみくもに引き受けるのはやめましょう。うまくいかないことがわかっているなら、遠慮なく断ってください。

どんなに申し分ないプロジェクトでも、スケジュールに合わないときは、断っても構いません。知り合いのフリーランサーに譲ってもいいでしょう。

そうすれば、クライアントや仲間のフリーランサーと良好な関係を保つことができます。

5.別のフリーランサーと組んで役割分担する

フリーランサーとして働くということは、管理や会計の仕事も全部自分でするということです。

そのため、プロジェクトに実際に取り組む時間がほとんどなくなることさえあります。しかし、優秀なフリーランサーと提携して、仕事の役割を分担することができます。

信頼できる人を選んで、フリーランスのプロジェクトで協力し、管理タスクをシェアしましょう。

お互いの強みはそれぞれ異なりますが、チームとして協力できます。それぞれが働ける時間帯がダブらないようなら、さらに良いですね。

6.最終目標に焦点を合わせる

すでにフルタイムの仕事をしていて、フリーランスのビジネスに参加する場合は、将来の目標について考えておく必要があります。

目標を達成するのに有利な立場になれるように適切な計画を立ててください。StridesやHabiticaなどの無料・有料の目標追跡アプリを使用して、人生の目標を軌道に乗せてください。

計画を立てるときは、次のように自問しましょう。

フリーランスの仕事の長期的なビジョンは何か。

フリーランスのビジネスを本業にしたいか。

フリーランスのビジネスを何年間本業にしたいか。

何がフリーランス・ベンチャーを拡大する機会になるか。

7.フリーランスを始めた当初はプロジェクトの数を絞る

時間管理は、最も重要な項目です。

フルタイムの仕事で最高のパフォーマンスを発揮しながら、空いた時間でフリーランスのプロジェクトを引き受けるようにしてください。

特に最初は、フリーランスの仕事はゆっくり進めて、限られた顧客の仕事だけするという方針を常に採用しましょう。

フルタイムの仕事の質を損なわずに、もっと多くのフリーランスのプロジェクトを処理できると思うなら、徐々にプロジェクトの数を増やしてください。

そうすれば、あなたの仕事に満足してくれるクライアントをたくさん抱えることができるでしょう。

8.クライアントの期待値を明確にする

フリーランスの仕事を依頼してくるクライアントは、最高の仕事してくれるはずと信頼して、あなたに依頼します。

ですから、プロジェクトに着手する前に、プロジェクトの成果物についてクライアントと認識を共有しているか確認する必要があります。

AND.COやBonsaiなどのオンライン契約作成アプリを使用して、さまざまな取り決めを文書にしておくことをお勧めします。

プロジェクト期間中は常にクライアントと連絡を取り、進捗状況を定期的にアップデートしましょう。

それにより、正しい方向に向かっているか、現在のプロジェクトがクライアントの期待に沿っているか確認できます。

また、そうすることで、プロジェクトをやり直したり、何度も差替えをする必要がなくなります。

9.フリーランスの仕事は前倒しで仕上げる

物事を先延ばしにして最後の最後にやっと手を着ける癖があるなら、そんな悪癖は無くしましょう。

どうしてもやむを得ない状況は別として、締切までタスクを放置しておかないでください。フリーランサーとして働いているときは、締切を破るリスクを冒すのは得策ではありません。

いつフルタイムの仕事で緊急のことが発生して、フリーランスの仕事を妨げるかわかりません。ですから、締切が来る前にフリーランスのプロジェクトを仕上げましょう。

SimpleMindやRemember the Milkなどのアプリを使用して、締切をチェックしましょう。締め切りを守ると、クライアントからポジティブなレビューをもらいやすくなります。

10.時間をしっかり管理して効率的に使う

フルタイムの仕事に加えてフリーランスのプロジェクトに取り組むと、疲れてヘトヘトになるかもしれません。

両方を平行して作業することに決めたら、規律のある効率的な方法で作業する習慣を身につけましょう。クライアントの期待値、作業の範囲、仕事の進捗状況、締切などを追跡するために、事前に徹底的に計画を立ててください。

フルタイムの仕事をこなしながら、複雑なフリーランスの仕事を管理するには、時間を効率的に使う必要があります。

Toggl TrackやRescueTimeなどの自動化された時間管理アプリを使用すると、きちんと時間や締切を守りやすくなります。

仕事のバランスを取って燃え尽き症候群を回避する

上記の注意事項を守れば、フルタイムで働きながらフリーランスの副業を続けることができます。

燃え尽き症候群になった気がするときは、決まった間隔で計画的に休憩を取り、心を充電してリラックスしましょう。





