拡張機能｢Browser Lock｣で最高レベルのプライバシーを手に入れる方法

パソコンを他の人と共同で使っているなら、ブラウザをロックすることをおすすめします。ブラウザにパスワードをかけておけば、さほど時間もとられることなく、確実にプライバシーを守ることができます。

今回は、デスクトップのブラウザをパスワードで保護する方法を紹介します。

おすすめ拡張機能「Browser Lock」

ほとんどのブラウザには、パスワードで保護する機能はありませんので、拡張機能を利用する必要があります。この記事では、Chrome、Edge、Operaで利用できる拡張機能「Browser Lock」を使用します。

ダウンロード:Browser Lock Chrome|Edge|Opera(無料)

設定の手順

拡張機能をインストールしたら、設定を行なう必要があります。

まず最初にすることはアカウントを登録することです。拡張機能のアイコンをクリックし、[Change Settings]を選択します。パスワードを設定し、メールアドレスを入力してください。

登録作業が終わると、設定を行なうための新しいページが自動的に開きます。

デフォルトで[Browser Lock]が有効になっています。

また、[Deep Security]を有効にすれば、パスワードを推測されるのを防ぐこともできます。これは3回ログインに失敗すると、次の3分間はログインができないようにする機能です。

パスワードを忘れたときのために[Password Recovery]はオンにしておくことをおすすめします。

この拡張機能の一番良いところは、パスワードを3回間違えて入力すると、閲覧履歴を自動で消去してくれるこのオプションがあることです。万が一パスワードを突破されたとしても、閲覧履歴を見られることはありません。

ブラウザをロックする方法

パスワードを設定し、そのほかの設定作業が完了したら、以下の手順でブラウザをロックすることができます。

拡張機能をChromeツールバーにピン留めする 拡張機能のアイコンをクリックする [Lock Browser]を選択する

また、ブラウザ画面上の任意の場所を右クリックし、[Browser Lock]にカーソルを合わせて[Lock Browser]を選択することもできます。

再度ログインしたら準備完了

ブラウザをロックすると、ログイン用のウィンドウが表示されます。ロックを解除するには、パスワードを入力して[SIGN IN]ボタンを押してください。

パスワードを忘れてしまった場合は、右上のメニューアイコンをクリックして、パスワードを回復することができます。

この拡張機能の優れているところは、ブラウザをロックしてもタブが失われないことです。再度ログインすると、以前開いていたタブが自動的に表示されます。

最高レベルのプライバシーを確保しよう

多くのブラウザは、私たちユーザーのことを知りすぎています。ブラウザを使う時は、最高レベルのプライバシーを確保することが重要です。

ブラウザにはセキュリティ機能が組み込まれていますが、サードパーティ製のブラウザ拡張機能を使えば、プライバシーをさらに強化することができます。

Source: Chrome ウェブ ストア, Microsoft, Opera add-ons