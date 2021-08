iPhoneで位置情報を共有する方法6つ

位置情報サービスは、経路案内のためだけに使うものではありません。

たとえば、友人や家族に自分が今いる場所を知らせることもできます。

そうすることで、あなたがすぐそこまで来ているのか、到着までまだしばらくかかるのかを相手に知らせることができるのです。

iPhoneで位置情報を共有する方法を探しているなら、任せてください。この記事では、iPhoneで位置情報を共有するさまざまな方法をご紹介します。

iPhoneで位置情報を共有するための設定

位置情報の共有をする前に、まずは位置情報サービスを有効にする必要があります。

手順は以下のとおり:

1. [設定]を開く。 2. [プライバシー]をタップ。 3. [位置情報サービス]を選択する。 4. [位置情報サービス]のスライダーをオンにする。スライダーが緑色になれば、位置情報サービスは有効。

iPhoneのさまざまなアプリから位置情報を共有できる

iPhoneでは、さまざまな方法で位置情報を共有することができます。

サードパーティのアプリを使わなくても、iOSには位置情報を送信する機能が標準で搭載されています。以下に、いくつかの方法を紹介します。

1. iMessageから位置情報を共有する方法

Screenshot: ライフハッカー[日本版]編集部

iMessageには、位置情報を共有する機能が組み込まれています。

この機能を利用する手順は以下のとおり:

1. [メッセージ]を開き、位置情報を共有したい相手との会話をタップしする。右上の新規作成ボタンをタップして相手の番号を入力するか、連絡先を選択して新しい会話を作成することもできる。 2. 画面上部にある連絡先の名前またはアイコンをタップする。 3. [情報]アイコンを選択。 4. ここで、[現在地を送信]または[位置情報を共有]が選択できる。 [現在地を送信]は、一定の期間(1時間、明け方まで、無期限)だけ共有したい場合に適している。現在の位置情報だけを共有したい場合は、[現在地を送信]を選択する。 5. Messageに位置情報へのアクセス許可を求めるプロンプトが表示されるので、[一度だけ許可]か[Appの使用中は許可]のどちらかをタップ。 6. ただちに位置情報が共有される。

2. iPhoneの「連絡先」で位置情報を共有する方法

iMessageで新しい会話を始める手間を省きたい時は、「連絡先」アプリで直接位置情報を共有することもできます。

手順は以下のとおり:

1. [連絡先]アプリを開く。 2. 位置情報を共有したい連絡先を選択する。 3. [位置情報を共有]を選択し、1時間、明け方まで、無期限のいずれかを選ぶ。

3. iPhoneの「探す」を使って位置情報を共有する方法

Screenshot: ライフハッカー[日本版]編集部

iPhoneから位置情報を共有するなら、「探す」を使うのが最もわかりやすいかもしれません。

手順は以下のとおり:

1. iPhoneで[探す]を起動する。 2. 位置情報へのアクセスを許可していない場合は[”探す”に位置情報の使用を許可しますか?]というメッセージが表示されるので、アプリに位置情報へのアクセスを許可して続行する。 3. [自分の位置情報を共有]をタップする。 4. 位置情報を共有する相手を選び、[送信]ボタンをタップする。

4. 「マップ」でiPhoneの位置情報を共有する方法

Screenshot: ライフハッカー[日本版]編集部

Appleの地図アプリ「マップ」は、位置情報の共有にも使うことができます。

手順は以下のとおり:

1. [マップ]を起動する。 2. 現在地を示す青いドットを選択する。青いドットが表示されない場合は、右上にある矢印をタップすると、現在地が画面の中央に表示される。 3. ポップアップメニューから[現在地を共有]をタップする。 4. 位置情報の共有に使用するアプリを選択する。 5. 使用したいアプリが共有シートメニューに表示されない場合は、[コピー]をタップしてリンクをコピーし、任意のアプリでリンクを送信する。

5. Googleマップを使って位置情報を共有する方法

Screenshot: ライフハッカー[日本版]編集部

Appleに内蔵されている「マップ」ではなく、Googleマップを使うこともできます。

手順は以下のとおり:

1. Googleマップを起動し、位置情報の使用を許可する。 2. 現在地を示す青いアイコンをタップする。 3. [現在地を共有]を選択。 4. リアルタイムの現在地を共有する期間を、15分から3日までの間で選択する。プラスボタンとマイナスボタンで期間を調整できる。 5. より長い期間、位置情報を共有したい場合は、[自分で無効にするまで]をタップする。 6. 位置情報を共有する連絡先を選択する。提案されたオプションから選択するか、[もっと見る]をタップする。 Googleアカウントに接続している連絡先を選択した場合は、メールで共有するか、Googleマップ経由で共有するかを選択できる(下向きの矢印をタップして、[Google マップ経由で送信する]を選択)。 Googleアカウントに接続されていない連絡先の場合はメッセージApp経由でリンクを共有する。 7. 位置情報を共有したい連絡先を選択し、右上の[共有]をタップする。

ダウンロード:Google Maps for iOS (無料)

6. WhatsAppでiPhoneの位置情報を共有する方法

Screenshot: MakeUseOf

iPhoneでは、WhatsAppで位置情報を送信することもできます。方法はいくつかありますが、最も簡単なのはWhatsAppの内蔵機能を利用するやり方です。

手順は以下のとおり:

1. [WhatsApp]を開く。 2. 位置情報を共有したい相手を選ぶ。 3. テキストボックスの近くにあるプラスボタンをタップする。 4. [位置情報]を選択。 5. WhatsAppに位置情報の使用を許可する。 6. [現在地を送信]をタップするか、近くの候補地を選ぶ。WhatsAppが即座に位置情報を共有する。 7. ライブロケーションを共有するには、[ライブロケーションを共有]を選択する。次に[OK]をタップする。 8. WhatsAppにバックグラウンドで位置情報へのアクセスを許可するには[設定]>[位置情報]をタップし、[常に]を選択する(プロンプトが表示された場合) 。 9. 位置情報を共有する時間(15分、1時間、8時間)を選択し、[送信]ボタンを押す。 10. 指定した時間が経過する前に位置情報の共有を停止したい場合は、チャットを開いて[共有を停止] >[共有を停止]をタップする。

また、Appleマップを使用し、共有メニューからWhatsAppを選択する方法でも、WhatsAppで位置情報を共有できます。

Advertisement

iPhoneで位置情報を共有するのは簡単

iPhoneでは、さまざまな方法で位置情報を共有することができます。標準機能を使うならAppleマップですが、Googleマップを使うこともできます。

いくつもの手段がありますので、大切な人に自分の居場所を伝えるのに困ることはないでしょう。また、必要に応じて位置情報サービスをオフにする方法も理解しておきましょう。

Amazonベーシック ライトニングケーブル ダブルナイロン編組 USB MFi認証済 iPhone充電ケーブル アドバンスドコレクション 0.9m シルバー 1,160 Amazonで見る

Anker PowerWave 10 Stand ワイヤレス充電器 Qi認証 iPhone 12 / 12 Pro Galaxy 各種対応 最大10W出力 (ブラック) 2,499 Amazonで見る

Source: Apple