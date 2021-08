iOS 14.7がリリース！ 押さえておきたい新機能6つ

7月19日にリリースされたiOS 14.7には、一般的なバグの修正の他に注目すべき機能がいくつかあります。

iOS 14.7にアップグレードすると利用できる新機能をすべて見ていきましょう。

1. iPhone 12がMagSafeバッテリーパックに対応

Image: Apple

Appleは最近、新しいMagSafeバッテリーパックのリリースを発表しました。これは、iPhone 12のラインナップすべてに対応するようになっています。

MagSafeの目的は、外出先でポータブルなワイヤレス充電を提供することです。

iPhone 12用の新しいMagSafeを購入する場合は、iPhoneのソフトウェアをiOS 14.7にアップグレードしてMagSafeを使用できるようにする必要があります。

2. 空気質指数が6カ国で表示

天気・地図アプリはすでにいくつかの国で空気質情報を提供していましたが、この機能は現在、より多くの地域で利用できるようになっています。

カナダ・イタリア・スペイン・オランダ・韓国・フランスでも空気質を確認できるようになりました。

Advertisement

3. HomePodで複数のタイマーが管理可能に

Image: Apple

Appleは、初期のオーディオ品質に特化したSiriベースのスマートスピーカー、HomePodの生産を中止しました。ただし、HomePodの更新は定期的にリリースされています。

iOS 14.7では、HomePodアプリで複数のタイマーを設定して同時に管理できるようになりました。

4. ポッドキャストのアップデート

Podcastアプリは最近大幅に設計が見直されたので、iOS 14.7ではそれほどアップグレードされていません。Appleは、「ライブラリ」機能に新たな機能を追加しました。

この機能を使用すると、すべての番組を表示するか、フォローしている番組のみを表示するかを選択できます。

5. 2枚のApple Cardが統合可能に

Image: Apple

Apple Cardのファミリー共有がiOS 14.6で発表された際、家族内の複数のメンバーでApple Cardを共有できるようになりましたが、2枚のApple Cardを統合することはできませんでした。

iOS 14.7では、2枚のApple Cardを組み合わせ、Apple Walletアプリを介して1つの共有アカウントを作成できます。統合されたアカウントでは、利用限度額の上限が高くなります。

6. バグの修正

iPhone 11の所有者の多くが、再起動後にバッテリーサービスのメッセージが消えるという問題に直面していましたが、この問題は今回のアップデートで解決されています。

Apple Musicに関しても、問題のある機能がいくつか確認され、修正済みです。

iOS 14.7に追加された機能まとめ

iOS 14.7は、旧モデル、特にiOS 14.5と比較すると、大幅なアップデートはされませんでしたが、MagSafeへの対応が可能になったことはかなり注目され、iOS 14.7の最も重要な機能となっています。

また、2枚のAppleカードの統合・Podcastと天気・地図アプリの新機能・HomePodのタイマー設定オプションも追加されました。

