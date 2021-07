管理職になる前に知りたい。チームワークが大事な6つの理由

チームワークとは一体感であり、成功するすべてのビジネスの基盤です。ですから、チームワークの重要性を過小評価すべきではありません。

チームワークは、人々が共通の目的に向けて共有する熱意です。また、チームワークは人々を結びつけ、仕事を達成するためにお互いを信頼して任せるように働きかけます。

チームワークによって作業はずっと簡単になり、一人では対処できないような困難を克服することが可能になります。

マネージャーの視点からチームワークが重要な理由をいくつか挙げました。

1. 人が増えればアイデアも増える

同じプロジェクトに参加するメンバーが増えれば、同じテーマについて異なる視点とフィードバックがもっと得られます。それは、多くの機会と問題解決アプローチにつながります。

優れたチームワークとは、同じアイデアについてともにブレインストーミングしている個人の集まりで、成功の確率と問題解決の確率が高まります。

激しい競争に勝ち抜くために、どんなビジネスにも斬新なアイデアが必要です。

優れたチームは独自の視点を仕事に取り入れて、ビジネス全体に利益をもたらします。多様な人が集まったチームを作ると、ビジネスの成長が期待できます。

2. 効率アップ=成果アップ

ビジネス効率を上げたい時、社員が一丸となって働くことは素晴らしい解決策です。優れたチームワークがあれば、困難なタスクを管理しやすい小さいサイズのタスクに分けることができます。

この方法なら、チームはいっそう迅速に、かつ正確に作業を終えることができ、かつ、結果の全体的な質も向上します。

あるプロジェクトに期待される質を達成するには、一個人では難しい場合があります。

ですが、チームワークならメンバーひとりひとりの持つ最高のスキルを組み合わせられ、短い時間で質の高い成果を上げられるでしょう。

3. 仕事環境の向上

優れたチームを作るということは、お互いにうまくやっていける人たちを集めるだけではありません。職場での全体的な士気を管理することも含まれます。

メンバーが自分自身について、また担当している仕事について満足を感じられるような、優れた職場環境を提供しなければなりません。

チームワークを最優先事項にすると、社員は自分の仕事が評価されており、ビジネスの成功のために自分たちの貢献が必須であると感じるでしょう。これは社員の士気を高め、次のプロジェクトへの成功の意欲も高まります。

4. 同じ理解を共有する

優れたチームワークには、グループの結束という重要な一面もあります。チームメンバー全員が同じ理解をしていることを確認することが、成功につながります。

そうでない場合には、会社の利益ではなく、自分の利益のために尽力する可能性が高いメンバーが出てくるでしょう。

全員の共通の理解を確保するには、定期的にミーティング(対面またはオンライン)を行ない、目標と作業プロセスについてチームが話し合わなければなりません。

ひとりひとりの意見を尊重し、ひとつひとつの提案に耳を傾けましょう。

5. 学ぶ機会が増える

チームで作業することで、お互いの失敗から学ぶことができます。将来同じようなミスをすることが避けられ、さまざまな観点から洞察を得られ、多くのことが学べます。

その結果、個々のメンバーはスキルを拡大して、新しいアイデアを見つけることができます。

6. シナジー効果もあり

相互のサポートや協力、励ましや共有の目標を通じて、職場でのシナジー効果が高まります。

これによって、チームはいっそう大きな達成感を感じられ、目指す結果に向けて一丸となって取り組む可能性が高くなります。

さらに、チーム メンバーにさまざまな責任と役割を与えることで、それぞれの仕事に意義を持たせることができます。

このようにして、メンバーは同じプロジェクトに取り組み、お互いに助け合いながら、それぞれがもっとも得意とするタスクに取り組むことができます。

成功につながるチームワーク

今日の多分野にわたる世界ではチームワークが不可欠です。マネージャーやCEO の職務にある人は、チームワークの重要性について学ばなければなりません。

高いスキルを持つ人を採用すること、そして集中力と生産性を維持する方法を知ることは、ポジティブな作業環境を提供することを意味します。

成功を収めているビジネスの背後には、かならず優れたチームが存在することを覚えておいてください。





Source: Wikipedia