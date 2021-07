現在、iPhoneのWiFi機能にバグが発生しています。

幸いなことに、このバグを回避するのは簡単です。また、万が一発生しても自分で直すことができます。

iPhoneで「%p%s%s%s%s%n」という名前のWiFiネットワークに接続すると、WiFiが機能しなくなるという奇妙なバグです。ですので、この名前のネットワークには接続してはいけません。

セキュリティ研究者のCarl Shou氏が、このバグを最初に発見し、Twitterに投稿しました。その後、何人かのユーザーが独自にテストを行い、この問題を確認しています。

いずれの場合も、このネットワーク名を入力しただけでiPhoneのWiFi機能が停止し、他のネットワークに接続できなくなったということです。

さらに悪いことに、iPhoneを再起動してもこの問題は解決しないことがわかっています。

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3