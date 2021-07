Google Chromeのポップアップブロックを解除する方法

「ポップアップブロック」は、快適なブラウジング体験を提供してくれます。事実、Google Chromeのような人気のあるブラウザは、設定オンがデフォルトです。

しかし、ポップアップブロックは、役に立つポップアップもブロックするので、ウェブサイトでポップアップに情報を入力する必要がある時に困ることがあります。

この記事では、Chromeのポップアップブロックを無効にする方法をご説明します。

Chromeのポップアップブロッカーを無効にする方法

1. Google Chromeを起動する。 2. ブラウザの右上隅にある3つのドットをクリックして、ドロップダウンメニューから「設定」を選択する。

Image: MakeUseOf

3. 左側のナビゲーションメニューから「プライバシーとセキュリティ」をクリックし、「サイトの設定」を選択する。

Image: MakeUseOf

4. 下にスクロールして、「ポップアップとリダイレクト」をクリックします。

Image: MakeUseOf

5. 次に、「ポップアップとリダイレクト」の下にある「ブロック(推奨)」をオフにして、すべてのウェブサイトのポップアップを許可する。

Image: MakeUseOf

6. 「許可」の下にある「追加」をクリックして、特定のWebサイトからのポップアップのみを許可する。 表示されるウィンドウにサイトのURLを入力し、「追加」をクリックする。

Image: MakeUseOf

7. 特定のウェブサイトからのポップアップをブロックするには、「ブロック」に行き「追加」をクリックする。ブロックするサイトのURLを入力し、「追加」をクリックする。

それでも煩わしいポップアップが表示される場合は、Chromeクリーンアップツールを実行してみましょう。

このツールを使用するには、アドレスバーに「chrome://settings/cleanup」と入力し、「検索」をクリックします。疑わしいプログラムが見つかったら、それらを選んで削除することができます。

悪意のある拡張機能をインストールして使用しても、ブラウザ体験が損なわれる可能性があります。

タチの悪い拡張機能はアドウェアをインストールしてデータを盗むことがあるので、怪しげなChrome拡張機能には常に注意することが肝心です。

ポップアップブロックを効果的に使おう

ウェブ閲覧中に現れるポップアップがうるさいこともありますが、中には役に立つポップアップもあります。

ですから、一部のサイトからのポップアップは許可して、それ以外のサイトからのポップアップはブロックすることが合理的です。