働き過ぎて疲弊しないために、心がけたい5つのこと

やるべき時間や量以上に仕事をしていると、疲弊してしまいます。そんな状態になっている人は、おそらくロックダウンや常に家から仕事をするライフスタイルによって、仕事中毒にさせられたのでしょう。

しかし、それはあなただけではありませんので、ご心配なく。ほとんどの経営者や起業家は、常にそのような状態です。一番大事なのは、自分の身に起こっていることに気づくことです。

この問題に気づいている人は、自分の集中力を最大限活用して、仕事中毒を克服する方法を見ていきましょう。

1. 自分の目的を再定義し、自分にとって成功とは何かを理解する

仕事をすればするほど、ビジネス的に成功したり、お金をたくさん稼げたりするのは当然です。

しかし、必要なのはそれだけですか?

今の仕事を始めたそもそもの理由を振り返ってみましょう。そして、自分にとって成功とは何かを考えます。お金や地位だけでしょうか?自分の価値は、今もらっている給与や職場での役職で決まるのでしょうか?

もしくは、家族と一緒に幸せに気ままに生きるために仕事を始めたのでしょうか?

自分にとっての成功が後者であれば、仕事のやり方やバランスを変える時期にきています。

仕事中毒を克服する方法

これは、「JournalingHabit.com」に載っていた、生産性を高め、時間通りに仕事を進められるようになる、業務日誌のテンプレートです。

また、この方法を使えば、家族や大切な人たちと充実した時間を過ごせるようになります。

以下のような方法で、自分でテンプレートを作成することもできます。

一番上に座右の銘を書く。

今日の目標を優先順位と成果と一緒に書き出す。

予定外の仕事のための時間を取っておく。

一番の目標に近づくための二次的タスクを書く。

2. 一番大事なことだけに集中し、残りは削除する

あなたの一番大事なリソースは集中力です。やらなければならないことは常にありますが、それをどのように捉え、どのように取り組むかで大きく変わってきます。

常にやるべきことに優先順位を付け、あまり価値がなく時間のかかる仕事は切り捨てます。

また、マルチタスクはやらないようにし、その時やっている仕事に全集中力を傾けます。あなたの体と心家族が、あなたの意識全体が集中する恩恵を受けられるはずです。

仕事中毒を克服する方法

集中力が持続するよう助けるアプリがいくつかあります。

「Freedom」は、スマホとノートパソコンから気が散るものをブロックします。ですから、スマホではWebサイトをブロックし、ノートパソコンからだけアクセスできるようにすることはできません。

しかし、無料トライアル期間の後は、月額6.99ドル支払わなければなりません。このアプリは、Windows、macOS、iOS、Android、Chromeで使用できます。

ダウンロード:Freedom Windows | Mac | iOS | Android | Chrome(月額6.99ドル、無料トライアルあり)

「Cold Turkey Blocke」は、仕事中毒の人向けに設計されています。アプリやWenサイトをブロックすると共に、パソコン全体を使えないようにすることもできます。

パソコンを使えないようにしたい時間をセットすると、その期間が終わるまで黒い画面が表示されます。

月額39ドルで、ブロックする時間を無制限にすることができます。このアプリは、Windows版とmacOS版があります。

ダウンロード:Cold Tukey Windows | Mac(月額39ドル、無料トライアルあり)

3. 自分の目標(もしくは上司)への期待値を再定義する

仕事中毒を解消して、良いワーク・ライフ・バランスを身につけたいのであれば、助けが必要です。一人でやるのは大変です。

会社員の場合、上司と問題について話し合い、適切な仕事のスケジュールを守って、どのように問題に取り組むかを説明しましょう。上司を説得する一番の方法は、自分だけでなく、会社にとってもベストである確固とした理由をあげることです。

例えば、これから午後6時には退社すると上司に伝えるとします。具体的なスケジュールがあると、仕事に集中することができ、結果としていいパフォーマンスができ、プロジェクトも期限内に終わります。さらに、ゆっくりすることができたり、家族との時間が増えたりします。

起業家の場合も同じです。自分で決めた時間に退社し、仕事の後は家族と過ごしたり、好きなことを楽しみましょう。

仕事中毒を克服する方法

これが簡単にできるようになるアプリがいくつかあります。

「Way of Life」は、1つの目標に対して、その月にどれだけの成果を上げたかを、統計データで確認できます。アクションを設定して、それがうまくできたかどうかをマークするだけです。

このアプリはリマインダーを出し、目標に対するポジティブなアクションとネガティブなアクションの完全なチャートを提供してくれます。AndroidとiOSの両方に対応しています。

ダウンロード:Way of Life Android | iOS(無料、アプリ内課金あり)

「Coach.me」は、目標に対して記録を付け、その進捗に応じてご褒美をくれます。また、目標を達成しようとしている人たちとつながったり、自分の体験を共有したりすることもできます。

このアプリには、コーチを雇うことができる15ドルのアップグレードがあります。AndroidとiOSの両方に対応しています。

ダウンロード:Coach.me Android | iOS(無料)

4. とてつもない自制心がなくても短時間でより多くの仕事をこなす

必要不可欠な活動のために余裕を持つ最善の方法は、短時間で多くの仕事を終らせることです。

例えば、終わらせるのに2時間必要な仕事があったとして、次から次へとくるメールの対処をしたり、仕事に関する話を同僚としたりすると、結局仕事を終えるのに3時間かかります。

このような必要ではないことで、他のことに使えるはずの時間を取られているのです。しかし、この習慣を止めることはできます。

仕事中毒を克服する方法

自分の時間を効率よく管理するのに「ポモドーロ・テクニック」を使ってみましょう。これは、1980年代後半、当時大学生だったFrancesco Cirilloが考案した方法です。

基本的には、「ポモドーロ(イタリア語でトマト)」という単位で時間を記録するものです。「1ポモドーロ」は25分です。タスクに応じた分だけポモドーロをセットし、各ポモドーロの間は5分間休憩します。

唯一の条件は、25分間は仕事以外のことはしてはいけないということです。4ポモドーロが終了したら、15〜30分の長い休憩を取ることができます。

5. より良い成果のために健康を優先し、瞑想をする

望んでいるポジションを会社から与えられたり、十分な資産を貯められたりしたとしても、その時点でそれを満喫できなければ、それに価値があると言えるでしょうか? 言えませんよね。

だからこそ、働いている間は健康を優先することが必要なのです。それに、健康であれば仕事を続けることができます。結局のところ、ある目標を達成した後でリタイアすることは、誰も目標としていません。

その上、素早くいい判断をするには、冷静でストレスのない状態でいなければなりません。瞑想の実践は、その状態になるための素晴らしい方法です。

仕事中毒を克服する方法

心穏やかで健康でいるために役立つアプリがいくつかあります。

「Fabulous: Self Care」は、集中し、モチベーションを保ち、よく眠れるようになるアプリです。 無料で、AndroidとiPhoneの両方に対応しています。

ダウンロード:Fabulous Self Care Android | iOS(無料、アプリ内課金あり)

「Headspace」は、瞑想しやすくなる短いガイドや音が付いた瞑想アプリです。限定の無料トライアルの後は、月額12.99ドルで使うことができます。AndroidとiPhoneの両方に対応しています。

ダウンロード:Headspace Android | iOS(月額12.99ドル、無料トライアルあり)

仕事もプライベートももっと充実させる

この世のあらゆるものはバランスを求めており、人生もまた同じです。

がむしゃらに働いて達成した成果は、表面的には妥当に思えるかもしれません。しかし、健康や人間関係を犠牲にしていたら、その成果に価値はありません。

ですから、自分に与えられたリソースで、上記の方法を試してみてください。仕事だけでなく人生でも、間違いなくすばらしい成功を手に入れるはずです。

