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Jackery・Ankerのポータブル電源がお買い得【Amazonタイムセール祭り】で備える非常食・防災グッズ

author ライフハッカー［日本版］編集部
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Jackery・Ankerのポータブル電源がお買い得【Amazonタイムセール祭り】で備える非常食・防災グッズ
Image: candy candy / Shutterstock.com

Amazonの63時間のビッグセール｢Amazonタイムセール祭り｣開催中。

7月18日23:59までの期間限定で人気の商品が、お買得価格で登場。

数々のお得なセール商品の中から、Amazonセールウォッチャーでもあるライフハッカー［日本版］編集部員が押さえておきたい非常食・防災グッズなどの目玉アイテムをまとめてご紹介します。

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Amazonタイムセール祭りで買っておきたい！ 狙い目ジャンル6選〜おすすめアイテム

水・保存食

5年保存水【500ml×24本】企業や家庭での備蓄に最適な長期保存水
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特選タイムセール:￥3,499

MT-NET 非常食 防災食品 LLF 長期賞味期限食品 9品セット 〔 レトルト 保存食 防災グッズ 食品 〕
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特選タイムセール:￥4,286

防災専門店MT-NET 尾西食品 非常食 アルファ米 4種 20食セット 5年保存 防災 手帳付き 〔MT-NETオリジナルセット〕
防災専門店MT-NET 尾西食品 非常食 アルファ米 4種 20食セット 5年保存 防災 手帳付き 〔MT-NETオリジナルセット〕

特選タイムセール:￥7,140

非常用トイレ

トイレマン 簡易トイレ 50回分 【 日本製 凝固剤 10年保存 】汚物袋付 〔 非常用トイレ 防災グッズ 防災用品 〕
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特選タイムセール:￥2,431

トイレマン 簡易トイレ 100回分 【 日本製 凝固剤 10年保存 】汚物袋付 〔 非常用トイレ 防災グッズ 防災用品 〕
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特選タイムセール:￥3,927（33%オフ）

[Amazon限定ブランド] RKRK 防災トイレ24時 50回分 日本製 （抗菌＆消臭 凝固剤）非常用トイレ 簡易トイレ 防災グッズ (防災 緊急 トイレ)
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特選タイムセール:￥2,784

＞＞非常食など防災グッズがお買い得

着圧ソックス・加圧下着

[Amazon限定ブランド] 男の休足 メンズ 着圧ソックス 膝上オープントゥタイプ Mサイズ ahappy
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特選タイムセール:￥1,580

[Amazon限定ブランド] Qsoku(キューソク) 強着圧ソックス ニーハイオープントゥ ひざ上 Mサイズ ahappy
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セール特価:￥1,480

[Amazon限定ブランド] 締-TAI-（タイ）着圧加圧Tシャツ 白(ホワイト) M-Lサイズ ahappy
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セール特価:￥1,344

防災グッズ

ヘルメット

折りたたみ防災用ヘルメット オサメット（反射材付き） osamet (大人用 シャインイエロー)
折りたたみ防災用ヘルメット オサメット（反射材付き） osamet (大人用 シャインイエロー)

特選タイムセール:￥4,455

レインコート

レインコート メンズ レディース 自転車 AGPTEK ポンチョ レインポンチョ レインウェア 梅雨対策 完全防水 帽子 多機能 耐久性 男女兼用 雨具 展開可能ピクニック キャンプ 通学通勤 マジックテープ 収納袋付き
レインコート メンズ レディース 自転車 AGPTEK ポンチョ レインポンチョ レインウェア 梅雨対策 完全防水 帽子 多機能 耐久性 男女兼用 雨具 展開可能ピクニック キャンプ 通学通勤 マジックテープ 収納袋付き

特選タイムセール:￥1,938

ライト

Tomo Light LEDヘッドライト 充電式 長時間型 防災特化型モデル リチウムイオン蓄電池 2本付 CMA-1005LT
Tomo Light LEDヘッドライト 充電式 長時間型 防災特化型モデル リチウムイオン蓄電池 2本付 CMA-1005LT

特選タイムセール:￥1,765

充電式LED防災ランタン 11200mAhバッテリー 最大510時間の連続点灯 LED4色切替 IP65防塵防水 無段階調光
充電式LED防災ランタン 11200mAhバッテリー 最大510時間の連続点灯 LED4色切替 IP65防塵防水 無段階調光

特選タイムセール:￥3,960

＞＞非常食など防災グッズがお買い得

充電器

AGPTEK ワイヤレス充電器, 最大15W出力 急速 iPhone12/12 Pro/iPhone11/11 Pro Max/XS Max/XR/XS/X/8/8 /Se, Galaxy S20/S10/S9/S8対応, AirPods Pro, (White)
AGPTEK ワイヤレス充電器, 最大15W出力 急速 iPhone12/12 Pro/iPhone11/11 Pro Max/XS Max/XR/XS/X/8/8 /Se, Galaxy S20/S10/S9/S8対応, AirPods Pro, (White)

セール特価:￥1,299

バッテリー

Jackery ポータブル電源 240 大容量67200mAh/240Wh 家庭アウトドア両用バックアップ電源 小型軽量 PSE認証済 純正弦波 三つの充電方法 AC(200W 瞬間最大400W)/DC/USB出力 車中泊 キャンプ アウトドア 地震停電 防災グッズ 停電時に非常用電源 ソーラー充電 環境にやさしい 省電力
Jackery ポータブル電源 240 大容量67200mAh/240Wh 家庭アウトドア両用バックアップ電源 小型軽量 PSE認証済 純正弦波 三つの充電方法 AC(200W 瞬間最大400W)/DC/USB出力 車中泊 キャンプ アウトドア 地震停電 防災グッズ 停電時に非常用電源 ソーラー充電 環境にやさしい 省電力

特選タイムセール:￥17,820（10%オフ）

Jackery ポータブル電源 400 大容量112200mAh/400Wh 家庭アウトドア両用バックアップ電源 PSE認証済 純正弦波 AC(200W 瞬間最大400W)/DC/USB出力 四つの充電方法 MPPT制御方式 車中泊 キャンプ アウトドア 防災グッズ 停電時に 非常用電源 ソーラー充電 環境にやさしい 省電力
Jackery ポータブル電源 400 大容量112200mAh/400Wh 家庭アウトドア両用バックアップ電源 PSE認証済 純正弦波 AC(200W 瞬間最大400W)/DC/USB出力 四つの充電方法 MPPT制御方式 車中泊 キャンプ アウトドア 防災グッズ 停電時に 非常用電源 ソーラー充電 環境にやさしい 省電力

特選タイムセール:￥38,080

Anker PowerHouse II 400 (ポータブル電源 大容量 389Wh)【防災推奨マーク取得 / 純正弦波 AC300W / PD対応 60W入出力 / PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載 / ◇PSE技術基準適合】キャンプ アウトドア 車中泊 緊急 / 非常用電源
Anker PowerHouse II 400 (ポータブル電源 大容量 389Wh)【防災推奨マーク取得 / 純正弦波 AC300W / PD対応 60W入出力 / PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載 / ◇PSE技術基準適合】キャンプ アウトドア 車中泊 緊急 / 非常用電源

特選タイムセール:￥31,290（21%オフ）

防災セット

防災専門店MT-NET 防災セット 1人用 〔防災のプロが選んだ 防災グッズ 全37種〕選べるリュック カラー しまえなが〔2020年モデル〕加熱パック3回分付
防災専門店MT-NET 防災セット 1人用 〔防災のプロが選んだ 防災グッズ 全37種〕選べるリュック カラー しまえなが〔2020年モデル〕加熱パック3回分付

特選タイムセール:￥12,622

防災専門店MT-NET 防災セット 【女性用】 1人用 〔 防災のプロが選んだ 防災グッズ 全48種 〕 選べるリュック カラー しまえなが〔2020年モデル〕
防災専門店MT-NET 防災セット 【女性用】 1人用 〔 防災のプロが選んだ 防災グッズ 全48種 〕 選べるリュック カラー しまえなが〔2020年モデル〕

特選タイムセール:￥15,895

＞＞非常食など防災グッズがお買い得

なお、この記事の表示価格は2021年7月17日22:05現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞ Amazonタイムセール祭りの詳細はこちら

＞＞お得にポイントが貯まる！ Amazonチャージの詳細はこちら

Source: Amazonタイムセール祭り

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