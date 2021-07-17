Jackery・Ankerのポータブル電源がお買い得【Amazonタイムセール祭り】で備える非常食・防災グッズ
ライフハッカー［日本版］編集部
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Amazonの63時間のビッグセール｢Amazonタイムセール祭り｣開催中。
7月18日23:59までの期間限定で人気の商品が、お買得価格で登場。
数々のお得なセール商品の中から、Amazonセールウォッチャーでもあるライフハッカー［日本版］編集部員が押さえておきたい非常食・防災グッズなどの目玉アイテムをまとめてご紹介します。
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水・保存食
5年保存水【500ml×24本】企業や家庭での備蓄に最適な長期保存水
特選タイムセール:￥3,499
MT-NET 非常食 防災食品 LLF 長期賞味期限食品 9品セット 〔 レトルト 保存食 防災グッズ 食品 〕
特選タイムセール:￥4,286
非常用トイレ
トイレマン 簡易トイレ 50回分 【 日本製 凝固剤 10年保存 】汚物袋付 〔 非常用トイレ 防災グッズ 防災用品 〕
特選タイムセール:￥2,431
トイレマン 簡易トイレ 100回分 【 日本製 凝固剤 10年保存 】汚物袋付 〔 非常用トイレ 防災グッズ 防災用品 〕
特選タイムセール:￥3,927（33%オフ）
着圧ソックス・加圧下着
[Amazon限定ブランド] 男の休足 メンズ 着圧ソックス 膝上オープントゥタイプ Mサイズ ahappy
特選タイムセール:￥1,580
防災グッズ
ヘルメット
折りたたみ防災用ヘルメット オサメット（反射材付き） osamet (大人用 シャインイエロー)
特選タイムセール:￥4,455
レインコート
ライト
充電器
バッテリー
防災セット
なお、この記事の表示価格は2021年7月17日22:05現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Source: Amazonタイムセール祭り