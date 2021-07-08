6月、4つのメディアの読者が楽天市場で購入した｢スポーツ・筋トレ・健康グッズ｣ランキング
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弊社運営の4つのWebメディア（ギズモード、ライフハッカー、ルーミー、ビジネスインサイダージャパン） の読者が、2021年6月に楽天市場で購入した ｢スポーツ・筋トレ・健康グッズ｣のトップ10ランキングを紹介します。スポーツマスクやスニーカー、体組成計など、幅広いアイテムが並びました。
楽天市場では、現在、複数ショップでの買い回りでポイントがアップする｢お買いものマラソン｣が7月11日（日）1:59まで開催中。この買い回りキャンペーンにエントリーすると、よりお得にお買い物できますよ。
なお、以下の表示価格は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。
10位：折りたたみ式 スポーツマット
9位：電動フォームローラー
8位：ケトルベル 14kg
7位：アンダーアーマー スポーツマスク
6位：アディダス Tシャツ M KC Tee Bcarriers
5位：ナイキ エア ズーム ディビジョン
4位：タニタ 非接触体温計
3位：AI× 体組織計
2位：ナイキ リニュー ラン
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9,900円（50%ポイント還元：7/11(日) 09:59まで）
1位：フェイシャルフィットネス パオ
Image/Source: 楽天市場