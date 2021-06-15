【楽天セール】最大50％ポイント還元！30%還元・シャープのスリムイオンファンや40％還元・タニタの体組成計などがお買い得に！
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楽天市場では、最大50%と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。
本日2021年6月15日（火）は、 ポイント30%還元・シャープのスリムイオンファンや40％還元・タニタの体組成計など、お得な商品が多数登場しています。毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、エントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。 また楽天カード新規入会＆利用で今なら7000ポイント獲得のチャンスも！
なお、以下の表示価格は2021年6月15日（火）14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
シャープ スリムイオンファンHOT&COOL PF-JTH1
29,800円（今なら30%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
17,290円（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
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Image/Source:楽天市場