【楽天スーパーSALE】半額のパナソニック4Kテレビ、東芝オーブンレンジ、NECノートパソコンなどがお買い得！
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楽天市場では、200万点以上が半額以下になるイベント ｢楽天スーパーセール｣ を2021年6月11日（金）1時59分まで開催中。まもなく終了です！
これから販売予定の半額商品では、 パナソニックテレビ｢VIERA｣や東芝のオーブンレンジなど、お得な商品が多数登場しています。さらに、 ｢ショップ買いまわり｣ にエントリーするとポイントが最大10倍。 ショップごとに個別のポイントアップ設定などもあり、ポイント最大43倍のチャンスもあります。
毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、本日6月10日（木）中にエントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。
以下の表示価格、販売期間は2021年6月10日（木）12時現在のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
半額商品目白押し！お見逃しなく！
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59,000円（50%オフ：セール期間2021年6月10日（木）20時00分～20時59分まで）
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8,250円（50%オフ：セール期間2021年6月10日（木）19時00分～19時59分まで）
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81,400円（50%オフ：セール期間2021年6月10日（木）21時30分～21時59分まで）
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11,400円（50%オフ：セール期間2021年6月11日（金）0時30分～0時59分）
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64,900円（50%オフ：セール期間2021年6月10日（木）23時00分～23時29分まで）
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39,400円（50%オフ：セール期間2021年6月11日（金）1時30分～1時59分まで）
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Image/Source: 楽天市場