【楽天スーパーSALE】半額アイテム多数！パナソニック食洗機、NIKEエアマックス、電動自転車など
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楽天市場では、200万点以上が半額以下になるイベント ｢楽天スーパーセール｣ を2021年6月4日（金）20時00分～6月11日（金）1時59分まで開催中。
これから販売予定の半額商品では、パナソニック食器洗い乾燥機、NIKEエアマックス、電動自転車などが登場しています。さらに、 ｢ショップ買いまわり｣ にエントリーするとポイントが最大10倍。 ショップごとに個別のポイントアップ設定などもあり、ポイント最大43倍のチャンスもあります。
なお、多くのお買い得商品が並ぶスーパーSALEですが、それぞれ購入可能となる販売期間が異なるため、買いそびれることのないようご注意ください。欲しい商品は｢お気に入り｣登録をしておくのがおすすめです。
また、以下の表示価格、販売期間は2021年6月9日（水）13時現在のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
半額商品目白押し！お見逃しなく！
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9,900円（50%オフ：セール期間2021年6月10日（木）16時00分～16時59分まで）
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13,390円（50%オフ：セール期間2021年6月10日（木）18時00分～18時59分まで）
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11,000円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）20時00分～20時59分まで）
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Image/Source: 楽天市場