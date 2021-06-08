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【楽天スーパーSALE】半額商品をピックアップ！Bluetoothスピーカーや象印電気フライヤー、ニコンのデジカメなど

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【楽天スーパーSALE】半額商品をピックアップ！Bluetoothスピーカーや象印電気フライヤー、ニコンのデジカメなど
Image: 楽天市場

楽天市場では、200万点以上が半額以下になるイベント 楽天スーパーセール を2021年6月4日（金）20時00分～6月11日（金）1時59分まで開催中。

半額のBluetoothスピーカー｢SUDIO FEMTIO｣や象印の電気フライヤーなど、お得な商品が多数登場しています。さらに、 ｢ショップ買いまわり｣ にエントリーするとポイントが最大10倍。 ショップごとに個別のポイントアップ設定などもあり、ポイント最大43倍のチャンスもあります。

｢楽天スーパーSALE｣は6月4日(金)20時から！よりお得に買える方法とは？

なお、多くのお買い得商品が並ぶスーパーSALEですが、それぞれ購入可能となる販売期間が異なるため、買いそびれることのないようご注意ください。欲しい商品は｢お気に入り｣登録をしておくのがおすすめです。

また、以下の表示価格、販売期間は2021年6月8日（火）13時現在のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

半額商品目白押し！お見逃しなく！

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7,400円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）17時00分～17時59分まで）

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5,500円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）9時00分～9時59分まで）

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29,900円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）9時00分～9時59分まで）

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13,390円（50%オフ：セール期間2021年6月8日（火）22時30分～22時59分）

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9,350円（50%オフ：セール期間2021年6月8日（火）19時00分～19時59分）

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9,374円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）16時00分～16時59分まで）

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3,975円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）13時00分～13時59分まで）

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25,900円（50%オフ：セール期間2021年6月8日（火）23時30分～23時59分）

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5,500円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）11時00分～11時59分まで）

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29,995円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）15時00分～15時59分まで）

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11,000円（50%オフ：セール期間2021年6月8日（火）21時00分～21時29分まで）

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8,140円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）17時00分～17時59分まで）

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11,000円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）14時00分～14時59分まで）

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10,000円（61%オフ：セール期間2021年6月8日（火）23時30分～23時59分まで）

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7,900円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）15時00分～15時59分まで）

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1,434円（50%オフ：セール期間2021年6月8日（火） 23時00分～23時29分まで）

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9,480円（50%オフ：セール期間2021年6月8日（火）19時00分～19時59分まで）

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2,500円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）11時00分～11時59分まで）

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5,489円（50%オフ：セール期間2021年6月8日（火） 21時30分～21時59分）

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3,447円（50%オフ：セール期間2021年6月8日（火）23時30分～23時59分）

各ショップでもお得なキャンペーン開催中！

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Image/Source: 楽天市場

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