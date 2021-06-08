【楽天スーパーSALE】半額商品をピックアップ！Bluetoothスピーカーや象印電気フライヤー、ニコンのデジカメなど
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楽天市場では、200万点以上が半額以下になるイベント ｢楽天スーパーセール｣ を2021年6月4日（金）20時00分～6月11日（金）1時59分まで開催中。
半額のBluetoothスピーカー｢SUDIO FEMTIO｣や象印の電気フライヤーなど、お得な商品が多数登場しています。さらに、 ｢ショップ買いまわり｣ にエントリーするとポイントが最大10倍。 ショップごとに個別のポイントアップ設定などもあり、ポイント最大43倍のチャンスもあります。
なお、多くのお買い得商品が並ぶスーパーSALEですが、それぞれ購入可能となる販売期間が異なるため、買いそびれることのないようご注意ください。欲しい商品は｢お気に入り｣登録をしておくのがおすすめです。
また、以下の表示価格、販売期間は2021年6月8日（火）13時現在のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
半額商品目白押し！お見逃しなく！
＜VGP 2021受賞モデル＞【Bluetooth5.0 スピーカー】[国内正規代理店販売品］Sudio/FEMTIO《フェムティオ》高音質サウンドを届けるポータブルBLUETOOTHスピーカー
7,400円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）17時00分～17時59分まで）
象印 電気フライヤー EF-KA10G 4183-076 【送料無料】 / お取り寄せ 通販 おすすめ /
5,500円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）9時00分～9時59分まで）
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29,900円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）9時00分～9時59分まで）
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13,390円（50%オフ：セール期間2021年6月8日（火）22時30分～22時59分）
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9,350円（50%オフ：セール期間2021年6月8日（火）19時00分～19時59分）
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9,374円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）16時00分～16時59分まで）
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3,975円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）13時00分～13時59分まで）
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25,900円（50%オフ：セール期間2021年6月8日（火）23時30分～23時59分）
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5,500円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）11時00分～11時59分まで）
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29,995円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）15時00分～15時59分まで）
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11,000円（50%オフ：セール期間2021年6月8日（火）21時00分～21時29分まで）
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8,140円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）17時00分～17時59分まで）
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11,000円（50%オフ：セール期間2021年6月9日（水）14時00分～14時59分まで）
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Image/Source: 楽天市場