【楽天スーパーSALE】NIKEのランニングシューズが半額、フィリップスのシェイバーが40%ポイント還元！

楽天市場では、200万点以上が半額以下になるイベント ｢楽天スーパーセール｣ を2021年6月4日（金）20時00分～6月11日（金）1時59分まで開催中。

NIKEのランニングシューズが半額、フィリップスのシェイバーが40%ポイント還元と、お得な商品が多数登場しています。

さらに、 ｢ショップ買いまわり｣ にエントリーするとポイントが最大10倍。 ショップごとに個別のポイントアップ設定などもあり、ポイント最大43倍のチャンスも！

販売期間が限定されている商品も多い楽天スーパーSALEですが、今回紹介する商品はすべて今すぐ購入可能です。人気商品はセール終了前に売り切れてしまうのでお早目に！

なお、以下の表示価格は2021年6月7日（月）15時現在のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

NIKEのスニーカーやTシャツが半額！

＞＞【NIKE公式】最大50%OFF／最大50%ポイント還元 │ スニーカー、Tシャツなど

フィリップスが最大50%オフ＆40%ポイント還元！

＞＞【フィリップス公式】最大50%OFF／最大40%ポイント還元 │ 電動歯ブラシ、シェーバー、脱毛器など

デロンギが最大40%オフ＆40%ポイント還元！

＞＞【デロンギ公式】最大40%OFF／最大40%ポイント還元 │ コーヒーマシン、ハンドブレンダーなど

日用品メーカーでもお得なキャンペーン開催中！

楽天スーパーSALEにあわせ、花王やライオンなど日用品メーカーでもキャンペーン開催中。このチャンスをお見逃しなく！

＞＞花王の商品が最大50%ポイント還元

＞＞ライオンの商品が最大40%ポイント還元



