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【楽天スーパーSALE】キヤノン一眼レフやマツダ新車が半額！食品や家電など多数商品がお買い得に

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【楽天スーパーSALE】キヤノン一眼レフやマツダ新車が半額！食品や家電など多数商品がお買い得に
Image: 楽天市場

楽天市場では、200万点以上が半額以下になるイベント 楽天スーパーセール を2021年6月4日（金）20時00分～6月11日（金）1時59分まで開催中。

半額のキヤノン一眼レフ｢EOS Kiss X10i｣やマツダの新車ロードスターなど、お得な商品が多数登場しています。さらに、 ｢ショップ買いまわり｣ にエントリーするとポイントが最大10倍。 ショップごとに個別のポイントアップ設定などもあり、ポイント最大43倍のチャンスもあります。

毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、本日6月5日（土）中にエントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。

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なお、多くのお買い得商品が並ぶスーパーSALEですが、それぞれ購入可能となる販売期間が異なるため、買いそびれることのないようご注意ください。欲しい商品は｢お気に入り｣登録をしておくのがおすすめです。

また、以下の表示価格は2021年6月5日（土）15時現在のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。


半額商品目白押し！お見逃しなく！

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29,400円（50%オフ：セール期間2021年6月6日（日）21時00分～21時59分まで）

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5,640円（50%オフ：セール期間2021年6月5日（土）21時00分～21時29分まで）

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3,839円（50%オフ：セール期間2021年6月6日（日）10時00分～10時59分まで）


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Image/Source: 楽天市場

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