Gmail添付の写真をGoogleフォトに直接保存する方法

Googleは、Gmailにファイル保存に便利なオプションを追加する予定です。

この方法なら、クリック1つでGmailに添付された写真をGoogleフォトアカウントに保存できるようになります。

Gmail添付の写真をGoogleフォトに保存

Google Workspace Updatesによると、添付の写真ファイルをGoogleフォトに直接保存できる機能がGmailに加わるそうです。

これだと、いちいち写真をダウンロードして、Googleフォトにアクセスしてからアップロードする必要がなくなります。

この新機能は5月26日に開始され、徐々にすべてのGoogleユーザーが利用できるようになります。

Gmailに「フォトに保存」新機能が増えた

現在、Gmailの利用者にはメール添付の写真の保存方法が2つあります。

1つ目は、コンピューターにダウンロードする方法。

2つ目は、Googleドライブのストレージに追加する方法です。

それに加えて、メールからGoogleフォトに直接写真を保存できる3つ目のオプションが展開中。ただし、今のところこの機能はJPEG画像のみで、PNGなど他の画像形式には対応していません。

この機能は、すべてのG Suite Basic、G Suite Business、Googleの無料アカウントを持っている人が利用できます。段階的に導入されるので、自分のGmailで利用できるまでには時間がかかるかもしれません。

Gmailで「フォトに保存」を使う方法

この機能はGmailのメールにあるアイコンをクリックするだけと、至極簡単。アクセス方法は2つあります。

Gmailのメールから

1.JPEGの写真が添付されているGmailのメールにアクセスする。

2.メールの一番下までスクロールして添付を表示。

3.写真にマウスオーバーして「フォトに保存」をクリック。

4.選んだ写真がGoogleフォトアカウントに保存される。

Gmailの写真プレビューから

1.写真が添付されているGmailのメールにアクセスする。

2.その写真をクリックしてフルスクリーンモードで開く。

3.右上隅にある3つのドットのメニューをクリックする。

4.メニューから「フォトに保存」を選んで、Googleフォトアカウントに保存。

簡単・迅速な保存方法

Gmailの添付写真をGoogleフォトに保存したい人は、Gmailアカウントから直接保存できるこの方法をお試しください。





Source: Google Workspace Updates