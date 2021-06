ついに対応！ Apple MusicをGoogle Nestで再生する方法

以前、Apple MusicはGoogle HomeやGoogle Nestに代表されるGoogleのスマートホームスピーカーでは利用できませんでしたが、それはもはや過去の話です。

今は、GoogleのスマートホームデバイスでApple Musicのカタログにある7千万曲以上をすべて再生できるようになりました。

Apple Musicを立ち上げて楽曲を存分に楽しむ方法をご紹介しましょう。

Google HomeやGoogle NestのスピーカーでApple Musicを再生する方法

Apple Musicは、デフォルトでGoogleのスマートホームデバイスで動作するようになっていないので、Apple Musicの認証情報をGoogleデバイスに手動でリンクしなければなりません。

そのために必要なものは次の通りです。

Apple Musicをサブスクする

Apple Musicの楽曲は、そのプラットフォームをサブスクしている人しか利用できません。

そのため、Google Home、Google Nest、およびそれ以外の類似するデバイスでApple Musicを再生するには、Apple Musicをサブスクする必要があります。

Apple Musicの新規のユーザーは、3カ月間の無料トライアルを利用できます。

まだアカウントを持っていないなら、無料トライアルから始めて、無料トライアル期間終了時に有料のサブスクに切り替えればいいでしょう。サブスクはいつでもキャンセルできます。

Google HomeやGoogle Nestのデバイス

Google HomeやGoogle NestのデバイスでApple Musicを再生するなら、言うまでもなく、Google HomeかGoogle Nestのスピーカーが必要です。

iPhone、iPad、またはAndroidデバイス

Apple Musicにアクセスして楽曲を再生するには、iPhoneかiPadが必要です。あるいは、Androidデバイスを利用することもできます。

Google Nestのデバイスに接続しているGoogleアカウントを使用して、Google Homeアプリにログインしましょう。アプリをまだ持っていないなら、iOSかAndroidデバイスにダウンロードできます。

Apple MusicをGoogle HomeやGoogle Nestに接続する方法

次に、GoogleアカウントでGoogleホームにログインしましょう。

「設定」→「音楽」→「その他の音楽サービス」と進み、Apple Musicのすぐ横にある「リンク」アイコン→「アカウントをリンク」をタップします。

すると、Apple Musicの認証情報でログインするように求められるので、画面に従って、設定プロセスを完了してください。

Apple Musicをデフォルトの音楽プレイヤーとして設定する

上記の設定プロセスを使用してGoogle HomeでApple Musicを再生するには、Googleアシスタントに対応するデバイスに毎回「Apple Musicで」と言わなければなりません。

あるいは、次の手順で、Apple Musicをデフォルトの音楽プイヤーになるように設定することもできます。

iPhone、iPad、またはAndroidデバイスでGoogleホームアプリを立ち上げ、「設定」→「音楽」→「音楽サービス」→「Apple Music」で設定できます。

Google HomeでApple Musicを再生する

Apple MusicをGoogle HomeやGoogle Nestのスピーカーに接続すると、さまざまなアーティストのアルバムやプレイリストをほぼ無限に再生可能です。

Apple Musicをサブスクしていても、Appleデバイスだけに制限されずに、Google HomeやGoogle Nestのデバイスでも、気軽にお気に入りの楽曲を聴くことができます。

また、iPhoneでApple Musicのエクスペリエンスを向上させたい場合は、それを実現する優れたアプリがたくさんあります。





