Googleフォトは、動画編集機能を内蔵した無料アプリです。このアプリのトリミングツールを使えば、背景を強調したり、動画のエッジを調整することができます。

始める前に、お使いのデバイスに「Googleフォト」アプリが入っているかどうか確認してください。

Googleフォトは多くのAndroidスマートフォンやタブレットにプレインストールされているので、すでに入っているかもしれません。

ダウンロード:Googleフォト(無料、アプリ内課金あり)

AndroidでGoogleフォトを使って動画をトリミングする方法

1. Googleフォトを開く。

2. トリミングしたい動画を選択し、タップして再生を開始する。

3. [編集]アイコンをタップして、アプリ内エディタを起動。

4. [切り抜き]を選択すると、動画の周囲に切り抜きボックスが表示される。

5. 使用したいフォーマットを選択する(フリー、正方形、16:9、4:3、 3:2)。[フリー]を選択すると、切り抜きボックスの両端にあるスライダーを調整しながら、動画を任意のアスペクト比にリサイズすることができる。

6. 切り抜きが完了したら、[コピーを保存]をタップしてビデオを保存しする。トリミングされた動画は新しいバージョンとして保存されるので、編集前のオリジナル動画には影響しない。

大きなファイルを扱う場合は、パソコンを使って動画をトリミングしたほうがいいかもしれません。

そのためには、まず、Androidデバイスからパソコンにファイルを転送する必要があります。

Androidでの動画のトリミングが、かつてないほど簡単に

不要な要素を取り除くために動画をトリミングする必要がある場合があります。

Androidで動画をトリミングする最も簡単な方法の一つが、Googleフォトです。

Googleフォトを使えば、希望のアスペクト比に合わせて動画をすばやくトリミングすることができます。

切り抜くアスペクト比もプリセットされているので、動画をソーシャルメディアに投稿する際にも便利ですよ。





Source:Google Play