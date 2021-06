仕事効率アップ！ Androidスマホにフォルダーを作る方法

Android には、スマホでアイテムを整理するのに役立つ機能がいくつかあります。

フォルダーを作成する機能もその1つです。ホーム画面にフォルダーを作成してさまざまなアプリをグループ化したり、ファイルマネージャーにフォルダーを作成してファイルを整理することもできます。

この記事では、この2つのタイプのフォルダーをAndroid デバイスで作成する方法をご説明します。

Androidスマホにフォルダーを作成する方法

ホーム画面のフォルダーを作成するには、少なくとも2つのアプリを選択して1つにまとめるだけです。これらのアプリは1つのフォルダーでグループ化されます。

具体的なやり方は次の通りです。

フォルダーに入れたいアプリがあるホーム画面パネルにアクセスします。 1つ目のアプリをドラッグして2つ目のアプリの上にドロップすると、両方のアプリを含むフォルダーが作成されます。 そのフォルダーをタップすると、中にあるアプリが表示されます。

Image: MakeUseOf

Androidスマホのフォルダーに名前をつける方法

Androidスマホの中には、選択したアプリに応じて、ホーム画面のフォルダーに自動的に名前を割り当てるものもあります。フォルダーにカスタムで名前をつける方法は次の通りです。

新しい名前を付けるフォルダーを長押しします。 表示されるメニューから 「名前の変更」 を選択します。 フォルダーの新しい名前を入力し、「OK]」をタップします。 これで、フォルダーに新しい名前が使用されます。

Image: MakeUseOf

すべてのスマホがフォルダーに自動的に名前をつけるわけではありません。自動的に名前をつけない場合は、最初にフォルダーを作成するときに名前を入力することが求められます。

Androidスマホのフォルダーにアプリを追加する方法

すでにホーム画面にフォルダーを作成している場合は、アプリをドラッグしてフォルダーの上に落とすだけでそのフォルダーに追加できます。やり方は次の通りです。

ホーム画面またはアプリ一覧画面(ドロワー)で、フォルダーに追加するアプリを見つけます。 お目当てのアプリをドラッグしてフォルダーに入れます。 これでアプリがフォルダーに追加されます。

Image: MakeUseOf

Androidスマホでフォルダーからアプリを削除する方法

フォルダーからアプリを削除する方法は2つあります。

フォルダーをタップして、中にあるすべてのアプリを表示します。 削除したいアプリをフォルダーからドラッグして、ホーム画面のフォルダーの外に落とします。これでアプリはフォルダーから削除されましたが、ショートカットはホーム画面に残ります。 もう1つの方法は、削除したいアプリを長押しして、メニューから「削除」を選択することです。これで、そのアプリのアイコンがフォルダーから削除され、ホーム画面にも表示されません。

Image: MakeUseOf

Androidスマホで複数のホーム画面間でフォルダーを移動させる方法

アプリと同じように、フォルダーも複数のホーム画面間で移動できます。 ホーム画面で移動したいフォルダーを探します。 そのフォルダーをドラッグして、置きたいホーム画面の上にドロップします。

Androidスマホでフォルダーを削除する方法

Android でホーム画面のフォルダーを削除する方法はいくつかあります。

削除したいフォルダーをタップして、中にあるすべてのアプリを表示します。 各アプリをフォルダーの外にドラッグします。すべてのアプリをフォルダーの外に出すと、フォルダーはなくなります。 フォルダーを削除するもう1つの方法は、フォルダーを長押しして「削除」を選択します。 プロンプトで「削除」を選択すると、フォルダーが表示されなくなります。

Image: MakeUseOf

フォルダーを削除しても、その中のアプリは削除されないことに注意してください。アプリは引き続きデバイスに存在します。

アプリ一覧表(ドロワー)でもう一度見つけることができ、通常はホーム画面を上にスワイプしてアクセスします。

おまけ:ファイルを管理するフォルダーを作る方法

ここまでホーム画面のフォルダーを作る方法をご説明しました。

しかし、音楽、動画、文書などのファイルを管理するためのフォルダーを作りたいときはどうすればよいでしょうか? そのときは、ファイルマネージャーフォルダーを作成しましょう。

このフォルダーを作成したら、どんなタイプのファイルもそのフォルダーに追加できます。

ファイルマネージャーフォルダーを作成する手順は以下の通りですが、Android デバイスと使用しているファイルマネージャーによって若干異なることがあります。

スマホでファイルマネージャーアプリを開きます。 新しいフォルダーを作成するディレクトリに行きます。このディレクトリは、内部ストレージにあることもあれば、SD カードなどの外部ストレージにあることもあります。 希望のディレクトリに移動したら、右上隅にある3つのドットのメニューをタップし、「新しいフォルダー」を選択します。 フォルダーの名前を入力し、「OK]」をタップします。 これでフォルダーが作成されました。

Image: MakeUseOf

これで、新しいフォルダーにファイルを保存したり移すことができるようになりました。

必要なときにファイルを簡単に見つけることができます。また、ダウンロードしたファイルは個別フォルダーに保存されます。

Androidスマホのフォルダーでアプリやファイルをグループ化できる

フォルダーがあると、アイテムを整理しやすくなります。

まだしたことがないなら、ホーム画面とファイルマネージャーフォルダーの両方を使用して、コンテンツを管理しやすい状態に保ちましょう。