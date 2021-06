Android版Chromeに新機能！ スクショツールで画像編集を効率化

AndroidデバイスでGoogle Chromeを使っている人は、このブラウザに新しく追加されたツールを使って、スクリーンショットの撮影と編集ができるようになります。

Android版Chromeにスクリーンショットツールが搭載

9to5Googleがいち早く発見したとおり、Android版Chromeに、スクリーンキャプチャツールとスクリーンショット編集ツールが搭載されました。

これらのツールを使えば、Chromeで開いているサイトのスクリーンショットを簡単に撮影し、必要に応じて編集を加えることができます。

この機能は、Chromeのバージョン90以降ではデフォルトで有効になっているはずです。

Chromeに内蔵されたスクリーンショットツールの特徴

このツールの導入により、Androidデバイスでサードパーティ製アプリを使わずに、スクリーンショットの撮影や編集ができるようになりました。

撮影したスクリーンショットは、デバイスに保存する前にプレビューが可能。スクリーンショットには、Chromeのアドレスバーも含まれます。

スクリーンショットを撮影すると、自動的に編集ツールが開きます。ここで、スクリーンショットを好きなように編集も可能。その後、スクリーンショットの保存や共有が可能となります。

Android版Chromeのスクリーンショットツールの使い方

このツールを使用するには、Chromeでお目当てのサイトを開いて、[共有]メニューにアクセスします。以下の手順を参考にしてください。

スマートフォンのChromeを起動し、ウェブサイトを開く。 サイトが開いたら、右上のChromeメニュー(3点ドット)をタップし、[共有]を選択する。 共有メニューで、Chromeが新たに導入したツール[スクリーンショット]をタップする。 これで、サイトのスクリーンショットが撮影され、プレビュー画面が開く。 画面下部に、3つの編集ツール、[トリミング][テキスト][描画]があるので、使いたいものをタップする。 画面上部の[次へ]をタップして、スクリーンショットを保存、共有、または削除する。

お使いのスマートフォンのChromeにこの新しいツールが表示されない場合は、アドレスバーに[chrome://flags]と入力し、[chrome-share-screenshot]フラグを有効にしてください。

Android版Chromeでスクリーンショットを素早く撮影、編集する

Chromeにスクリーンショットツールが追加されたことで、スクリーンショットの撮影や編集をする際に、スマートフォンの画面キャプチャ機能に頼る必要がなくなりました。

これからはこうした作業をChromeで直接行うことができます。





Source: 9to5Google