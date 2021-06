使い勝手に妥協しない、1つで5役の多機能スマホスタンド｢Flipside｣が登場！

スマホスタンドを愛用している方は多いでしょう。スマホスタンドはスマホをより快適で便利に利用できるアイテムですが、なかなかパーフェクトなものはお目にかかれません。

あらゆるシーンで利用できるスマホスタンドがあれば…と願望を実現してくれるプロダクトがmachi-yaでクラウドファンディングに挑戦している「Flipside」です。

欲しい機能全部盛りのスマホスタンドの、利用シーンや魅力をご紹介していきます。

シーンに応じたツールを薄型パネルに格納

Image: floraison

「Flipside」には、リング、スタンド、タッチ対応インパクトスタンド(横置き)、縦置きスタンド、車載マウントが全て備わっています。

つまり、落下防止のリングとスタンドとしての機能が合わさったといったプロダクト。しかも、縦、横に対応しているので、動画を見たいときは横置き、 FaceTimeなどテレビ電話するときは縦置きなど、さまざまな用途に対応してくれます。

リング&スタンドで使い方、自由自在!

Image: floraison

細かい設計上のポイントを見ていくと、まずは360°回転するリング。固定のものに比べて汎用性があり、自撮りのときにスマホを指をホールドしてくれるので撮影しやすく落とす心配もありません。

さらに、 Flipsideはタッチ作業が快適な角度45度に調整された"インパクトスタンド"を搭載。

Image: floraison

縦置きのビューイングスタンドの状態では、動画が楽に観られるよう70°に設計。また、横置きのタッチインパクトスタンドとして使用する際には、手元で操作がしやすいよう45°に設計されています。

さらに、スタンドがクリップ構造になっているため、補助具なしにカーエアコンの送風口に取り付けも可能に。まさに一つで5役もこなす多機能スタンドというわけです!

カラーは4色展開

Image: floraison

カラーバリエーションは「Black on Black」「Red on Black」「Blue on Black」「Black on Grey」の4タイプから選べます。

スマホ本体やケースの平面部分に貼り付けて使いますが、レザーやプリントによる凹凸があるケースには対応していません。スマホに直接貼り付けることもできますが、iPhone 8以降のモデルのように、スマホ本体に粘着防止加工が施されているタイプに関しては、ケースを装着して使うことになります。

多機能スマホスタンド「Flipside」は、現在machi-yaにてキャンペーン実施中です。早割30%OFFの支援コースなら3,130円(消費税・送料込み)で入手可能。人数限定になりますので、お早目の検討をオススメします。家で過ごす時間が増えて、ますます利用機会が増えたスマホを快適に使えるアイテムは、想像以上にQOLを高めてくれるんじゃないでしょうか!?

プロダクトの詳しい説明は、キャンペーンページでご確認ください。

>>【極限多機能スマホスタンド】車載・スタンド・ホールドリングの全てがこれ1つで完結

Image: floraison