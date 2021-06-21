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Amazonプライムデーセール｜扇風機、サーキュレーター、除湿機など季節家電がお買い得！

author ライフハッカー［日本版］編集部
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Amazonプライムデーセール｜扇風機、サーキュレーター、除湿機など季節家電がお買い得！
Image: Shutterstock

部屋を快適にしてくれる季節家電が欲しい！

そんな願いを叶えてくれそうな扇風機、サーキュレーター、除湿機などをAmazonプライムデーセールから探してみました。

Amazonプライムデーは、2021年6月22日（火）23時59分まで開催中！お得なセールアイテムをピックアップしてご紹介します。

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Apple Watchが1万円台〜【Amazonプライムデー】で買いたい！家電・ガジェット系 目玉アイテム（更新中）

扇風機が欲しい！

シロカ DC 扇風機 リビング サーキュレーター SF-L251

シロカ DC 扇風機 リビング サーキュレーター SF-L251 [立ったまま操作可能/リモコン付き/電気代1日1円未満の省エネ設計/柔らかな自然風/切タイマー]
シロカ DC 扇風機 リビング サーキュレーター SF-L251 [立ったまま操作可能/リモコン付き/電気代1日1円未満の省エネ設計/柔らかな自然風/切タイマー]

￥12,800→セール特価:￥10,880

【+Style ORIGINAL】スマート扇風機

【+Style ORIGINAL】スマート扇風機 バッテリー搭載 最大30時間 コードレス DCモーター スマホ スマートスピーカー 音声操作 静音 7枚羽 軽量 2.6kg 高さ調節 リビング扇風機 小型扇風機 サーキュレーター ※リモコンは付属しておりません。専用のスマートフォンアプリ（無料）で操作が可能です。
【+Style ORIGINAL】スマート扇風機 バッテリー搭載 最大30時間 コードレス DCモーター スマホ スマートスピーカー 音声操作 静音 7枚羽 軽量 2.6kg 高さ調節 リビング扇風機 小型扇風機 サーキュレーター ※リモコンは付属しておりません。専用のスマートフォンアプリ（無料）で操作が可能です。

￥13,980→セール特価:￥9,980 (￥5,000オフ)

[山善] 扇風機 30cm (DCモーター) ALX-LD301【Amazon.co.jp限定】

【Amazon.co.jp限定】[山善] 扇風機 30cm (DCモーター) (静音モード) (リモコン付) (左右首振り) (風量切替4段階) (入切タイマー付) ホワイト ALX-LD301 [メーカー保証1年]
【Amazon.co.jp限定】[山善] 扇風機 30cm (DCモーター) (静音モード) (リモコン付) (左右首振り) (風量切替4段階) (入切タイマー付) ホワイト ALX-LD301 [メーカー保証1年]

￥5,980→セール特価:￥4,450

[山善] 扇風機 タワーファン リモコン/風量3段階

[山善] 扇風機 タワーファン リモコン/風量3段階 タイマー付 ホワイト YSR-J802(W) [メーカー保証1年]
[山善] 扇風機 タワーファン リモコン/風量3段階 タイマー付 ホワイト YSR-J802(W) [メーカー保証1年]

￥6,600→セール特価:￥4,780

アイリスオーヤマ 扇風機 マイナスイオンモード 7枚羽 首振り 風量3段階

アイリスオーヤマ 扇風機 マイナスイオンモード 7枚羽 首振り 風量3段階 リモコン付き タイマー機能付き 換気 リビング扇 ホワイト LFA-306
アイリスオーヤマ 扇風機 マイナスイオンモード 7枚羽 首振り 風量3段階 リモコン付き タイマー機能付き 換気 リビング扇 ホワイト LFA-306

セール特価:￥4,480

サーキュレーターが欲しい！

ツインバード サーキュレーター 部屋干しモード

ツインバード サーキュレーター 部屋干しモード 湿度センサー 首振り チャイルドロック KJ-4998W ホワイト
ツインバード サーキュレーター 部屋干しモード 湿度センサー 首振り チャイルドロック KJ-4998W ホワイト

￥15,067→セール特価:￥8,240(45%オフ)

アイリスオーヤマ サーキュレータアイ 18畳

アイリスオーヤマ サーキュレータアイ 18畳 上下左右首振り PCF-SC15TP-A ブルー
アイリスオーヤマ サーキュレータアイ 18畳 上下左右首振り PCF-SC15TP-A ブルー

￥7,981→セール特価:￥6,380

peios 除菌 サーキュレーター ファン

Epeios 除菌 サーキュレーター ファン HM702A【2021最新版】日本語説明書付 1台多役 3D首振り DCリビング 扇風機 99.99％除菌技術 22dB静音 19畳対応 パワフル送風 換気 空気循環 32m超大風量 12段階調節 ウイルス対策 猛暑対策 強力換気 省エネ設計 梅雨 除湿 オールシーズン活躍 父の日 組み立て不要 熱中症対策
Epeios 除菌 サーキュレーター ファン HM702A【2021最新版】日本語説明書付 1台多役 3D首振り DCリビング 扇風機 99.99％除菌技術

￥15,999→プライム限定価格:￥10,239(36%オフ)

アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ 18畳【Amazon Alexa認定取得製品】

【Amazon Alexa認定取得製品】アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ 18畳 上下左右首振り AI操作 ホワイト PCF-SCAI15T
【Amazon Alexa認定取得製品】アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ 18畳 上下左右首振り AI操作 ホワイト PCF-SCAI15T

セール特価:￥9,190

衣類乾燥もできる除湿機が欲しい！

CORONA(コロナ) 衣類乾燥除湿機 除湿量6.3L

CORONA(コロナ) 衣類乾燥除湿機 除湿量6.3L(木造7畳・鉄筋14畳まで) 日本製 コンプレッサー式 10年交換不要フィルター搭載 ホワイト CD-P63A2(W)
CORONA(コロナ) 衣類乾燥除湿機 除湿量6.3L(木造7畳・鉄筋14畳まで) 日本製 コンプレッサー式 10年交換不要フィルター搭載 ホワイト CD-P63A2(W)

￥16,980→セール特価:￥13,800(19%オフ)

アイリスオーヤマ 除湿機 6.5L コンプレッサー方式

アイリスオーヤマ 除湿機 衣類乾燥 強力除湿 除湿器 タイマー付 静音設計 オートルーバー 除湿量 6.5L コンプレッサー方式 ブルー IJC-H65
アイリスオーヤマ 除湿機 衣類乾燥 強力除湿 除湿器 タイマー付 静音設計 オートルーバー 除湿量 6.5L コンプレッサー方式 ブルー IJC-H65

セール特価:￥15,010

除湿機 AirPlus 衣類乾燥 除湿量 7L/日 コンプレッサー式

除湿機 AirPlus 衣類乾燥 除湿量 7L/日 コンプレッサー式 静音 部屋干し 除湿乾燥機 浴室/業務用/台所/トイレ/書棚/対応 四つ除湿モード 自働停止機能付き カビ防止 省エネ 除霜 知能恒湿 - (AP1907)
除湿機 AirPlus 衣類乾燥 除湿量 7L/日 コンプレッサー式 静音 部屋干し 除湿乾燥機 (AP1907)

￥11,800→プライム限定価格:￥9,440(20%オフ)￥2,000 オフクーポンあり

＞＞ アイリスの家電・家具などがお買い得に！

なお、この記事の表示価格は2021年6月21日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください（サイズやカラー選択も可能ですが、一部セール対象外のサイズ・カラーもありますので、販売ページでよくご確認ください）。これからはじまる予定のタイムセールは、以下のリンクから見られます。

＞＞Amazon これから開催予定のタイムセール一覧へ

＞＞｢Amazonプライムデー｣セール会場へ

＞＞｢Amazonプライムデー｣セール記事一覧へ

【Amazonプライムデー】で買いたい！ 食品・日用品ストック〜炭酸水、洗剤などまとめ買いがお得（更新中）

Source: Amazonプライムデー

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