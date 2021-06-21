Amazonプライムデーセール｜扇風機、サーキュレーター、除湿機など季節家電がお買い得！
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部屋を快適にしてくれる季節家電が欲しい！
そんな願いを叶えてくれそうな扇風機、サーキュレーター、除湿機などをAmazonプライムデーセールから探してみました。
｢Amazonプライムデー｣は、2021年6月22日（火）23時59分まで開催中！お得なセールアイテムをピックアップしてご紹介します。
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扇風機が欲しい！
シロカ DC 扇風機 リビング サーキュレーター SF-L251
￥12,800→セール特価:￥10,880
【+Style ORIGINAL】スマート扇風機
[山善] 扇風機 30cm (DCモーター) ALX-LD301【Amazon.co.jp限定】
[山善] 扇風機 タワーファン リモコン/風量3段階
￥6,600→セール特価:￥4,780
アイリスオーヤマ 扇風機 マイナスイオンモード 7枚羽 首振り 風量3段階
サーキュレーターが欲しい！
ツインバード サーキュレーター 部屋干しモード
￥15,067→セール特価:￥8,240(45%オフ)
アイリスオーヤマ サーキュレータアイ 18畳
￥7,981→セール特価:￥6,380
peios 除菌 サーキュレーター ファン
￥15,999→プライム限定価格:￥10,239(36%オフ)
アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ 18畳【Amazon Alexa認定取得製品】
衣類乾燥もできる除湿機が欲しい！
CORONA(コロナ) 衣類乾燥除湿機 除湿量6.3L
￥16,980→セール特価:￥13,800(19%オフ)
アイリスオーヤマ 除湿機 6.5L コンプレッサー方式
除湿機 AirPlus 衣類乾燥 除湿量 7L/日 コンプレッサー式
￥11,800→プライム限定価格:￥9,440(20%オフ)￥2,000 オフクーポンあり
なお、この記事の表示価格は2021年6月21日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください（サイズやカラー選択も可能ですが、一部セール対象外のサイズ・カラーもありますので、販売ページでよくご確認ください）。これからはじまる予定のタイムセールは、以下のリンクから見られます。
Source: Amazonプライムデー