22日まで。Amazon Music Unlimitedが新規登録で4カ月無料！7500万曲が聴き放題に
ライフハッカー［日本版］編集部 齊藤
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Amazonは、6/21（月）00:00〜6/22（火）23:59に開催されるプライムデーに先駆けて、音楽聴き放題サブスクAmazon Music Unlimitedが4カ月無料になるキャンペーンを実施中。（対象者は、プライム会員で、新規会員登録のみ。）
Amazon Music Unlimitedでは、7500万曲以上の楽曲が広告なしで聴き放題。ポッドキャストも楽しめるから、移動中にオーディオ学習したい人の強い味方になること間違いなし。
いつか試してみたいと思っていた方は、ぜひこの機会に登録してみるのがオススメです。
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Amazon Echoとセット購入で6カ月も無料で楽しめる
また、プライムデー期間中には、対象のAmazon EchoシリーズとAmazon Music Unlimited 個人プラン月額6カ月分（以降有料期間に自動更新）の無料利用券がセットになったお得な商品も販売されます。
（こちらは、プライム会員でAmazon Music Unlimitedに新規登録の方のみ購入可能）
スマートスピーカーが欲しいと思っていたなら、同時にAmazon Music Unlimitedも半年間無料で利用できる大チャンスです。
Amazon Echoシリーズの購入を考えている方はぜひ、この機会に検討してみてください。
▼そのほかお得なキャンペーンもあわせてチェック
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Source: Amazon.co.jp