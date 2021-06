Googleプロフィール写真をスマホから簡単に変更する方法

AndroidやiOSでGmailアプリを使っているあなたに朗報です。

Googleのプロフィール画像をアプリ内で変更できるようになりました。今の写真を削除することも可能です。

スマホからプロフィール写真の変更が可能に

9to5Googleで報じられたように、モバイル向けGmailで、お手軽にGoogleプロフィール写真を新しい画像に変更できるようになりました。既存の気に入らない写真を削除することも可能です。

Gmailアプリでプロフィール写真を変更する方法

Gmailアプリ内でGoogleのプロフィール写真を変更または削除するには、Gmailアプリがインストール済みで、かつ使用したいプロフィール写真がスマホで利用可能な状態になっている必要があります。

それが確認できたら、次の手順に従ってください。

スマホでGmailアプリを開く アプリ右上のプロフィール写真をタップ 次の画面で、現在のプロフィール写真をタップ。この写真には小さなカメラアイコンが表示されている 次の画面で画像変更が可能。画像を変更するには「変更」をタップ 現在のプロフィール写真を削除するには「削除」をタップ

Gmailで簡単にプロフィール写真を変更・削除しよう

この変更により、「プロフィール写真の変更」という小さなタスクのために、わざわざGoogleの設定メニューを開かなくてもよくなりました。

スマホのGmailアプリ内で簡単に変更できるので、ぜひ試してみてくださいね。

Source: 9to5Google

Original Article: You Can Now Change Your Profile Picture in Gmail's Mobile Apps by MakeUseOf