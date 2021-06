Mac｢Touch ID｣を使いこなす。設定＆使い方ガイド

Touch IDは、MacBookを含む一部のApple端末で利用できる「パスワードを使用しない認証方法」です。

この機能を使用すると、パスワードを入力しなくても、Macのロック解除、アカウントへのアクセス、ネットショッピングやその他のタスクを行なうことができます。

MacのTouch IDセンサーに指を置くだけで、それ以外にもいろいろなことができるんです。

今回は、MacBookのTouch IDの設定方法、使い方、指紋を追加したり削除する方法などについてご紹介します。

MacのTouch IDを使ってできること

Touch IDは、従来のパスワードを使用するログイン方法に完全に取って代わるものではありません。Macでは、このツールを使用する代わりに、やはりパスワードの入力を求められることがあります。

しかし、Touch IDを使用すると素早くログインできますし、さまざまな状況で使用できるので非常に便利です。

Touch IDの機能を使用してできることは次の通りです。

MacBookのロックを解除する

ApplePayを使用してオンラインで買い物をする

アプリやウェブサイトにサインインする

アプリ内での購入を承認する

MacでTouch IDを使用する方法

すべてのMacBookがTouch IDセンサーを搭載しているわけではありません。 Touch ID は、Touch IDセンサーを搭載したモデルでのみ使用できます。

Touch IDでMacのロックを解除したり、App Storeで買い物をしたり、このツールが対応するその他のアクションを実行するには、求められるたびにTouch IDセンサーに指を当てるだけです。

このセンサーはMacのキーボードの右上の隅にあります。

Image: MakeUseOf

そして、もちろん、MacでTouch IDを使用するには、まずTouch IDを設定する必要があります。

Touch IDを設定する方法

Macを初めて起動すると、MacBookからTouch IDを設定することを求められます。

その時点で設定するか、あるいは、後で設定するか選択できます。後者を選択した場合、MacにTouch IDを設定する準備ができたら、次の方法で設定しましょう。

Macで「システム環境設定」を開く 「Touch ID」にアクセス 「指紋を追加」の上にある「プラスアイコン(+)」をクリック 画面の指示に従い、Touch IDセンサーに「指を当てて離す」という動作を何度か繰り返す。指紋が赤い色になったら、準備ができた印なので、「完了」をクリック Touch IDツールの使用方法を選択する。以下の項目で使用したいもののチェックボックスを有効にする Macのロックを解除する

Apple Pay

iTunes Store

AppStoreとApple Books

パスワード自動入力

Image: MakeUseOf

やることはこれで全部です。簡単でしょう?

これでMacにTouch IDが設定され、使用する準備が整いました。

指紋の追加・削除・名前をつける方法

Macは、ユーザーアカウントに最大3つの指紋を登録できます。

そのため、デバイスにTouch IDを設定したら、自分の指紋でも他人の指紋でも追加できます。やり方は、「システム環境設定」→「Touch ID」と進み、「指紋を追加」をクリックします。

新しい指紋を追加するプロセスは、最初に指紋を設定した時と同じです。

指紋に名前をつけるには、Finger 1、Finger 2、あるいは、それ以外の名前のいずれかをクリックして、新しい名前を入力し、キーボードの「Enter」押して、その新しい名前を保存します。

Image: MakeUseOf

Macから指紋を削除したい時は、マウスカーソルをその指紋の上に置いて、「Xアイコン」をクリックします。

Macから本当にこの決定を確定していいか尋ねられるので、「削除」をクリックして確定しましょう。

Image: MakeUseOf

まとめ

Touch IDは、アカウントへのログインやMacでのネットショッピングをグッと簡単にする安全な認証方法です。

Touch IDを使用すると、パスワードを入力する必要はありません。指でワンタッチするだけで、Macに素早くログインしたり、App Storeで買い物をすることができますよ。

Original Article: How to Set Up and Use Touch ID on Your Mac by MakeUseOf