AirTagでストーキングされているか確認する方法

AndroidユーザーかiPhoneユーザーかを問わず、追跡やストーカー行為から守るためにAppleはもっと尽力すべきだという声が多々あがっています。

それについては私も同感です。

AirTagのコンセプト全般が気になります。果たしてストーカーなどに追跡されていることに気づけるのでしょうか。

私は、「知らないAirTag」をつけて移動しているときのために、Appleが用意したビルトインの警告のことを言っているのではありません。

その機能については、AppleのWebサイトにすべて記載されています。

私の考えでは、AirTagが発する信号によってAirTagを追跡する何らかの方法があるはずです。

Appleの「探す」ネットワークに登録されているデバイスとの応答確認の一環として、何らかの方法で連絡が取られているはず。

結局のところ、AirTagはBluetoothスキャナーアプリ(おそらくLightBlueやBluetooth Scannerのようなもの)さえあれば、手動で発見できます。

追跡中のデバイスが識別されるとAirTagとして表示されませんが、少なくとも、馴染みの無い未知のBluetoothデバイスが近くにあることはわかります。

そして、理想的には、スマホをあたりにぐるっとかざすと、それがある場所を特定できる可能性があります。

So AirTag shows as an unarmed BT device in scanner apps. pic.twitter.com/N2TicglSYJ