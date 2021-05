AirPodsをアップデートする方法｜パフォーマンス向上やバグの修正に

他のApple製品と同様、AirPodsにもファームウェアアップデートがあり、パフォーマンス向上やバグの修正が行われています。

長期間アップデートをしていないという人は、今すぐ試してみてはいかがでしょうか。

このガイドでは、AirPodsアップデートの仕組みと、最新ファームウェアにアップデートするための方法について解説します。

AirPodsアップデートの仕組み

AirPodsのアップデートは、他のデバイスのように明確なプロンプトが出るわけではありません。実はバックグラウンドで行われていて、多くの人がそのタイミングはおろか、アップデートされていることすら知りません。

基本的に、iPhoneやiPadと接続するたびに、AirPodsが自動で最新のファームウェアバージョンをチェックし、必要であればダウンロードしてインストールを行います。

通知や完了のメッセージはありません。すべてがバックグラウンドで行われるのです。

このことは、通常のAirPods、AirPods Proのどちらでも同じです。

AirPodsのファームウェアバージョンをチェックする

AirPodsからは新しいファームウェアバージョンについての通知が来ないので、自分から確認に行く必要があります。

その後、アップデートが無事に行われているかを確認するには、再度バージョンを確認します。

とはいえ、AirPodsのアップデートはあまり頻繁でなく、おおむね年に1度程度にすぎません。

現在のAirPodsファームウェアバージョンを知る方法:

AirPodsをケースから出し、iPhoneまたはiPadと接続する iPhoneまたはiPadで、「設定」「一般」の順に開く 「情報」をタップしたのち、画面を下にスクロールし、”ユーザー”のAirPods(”ユーザー”の位置にあなたの名前が入ります)を選択する 「ファームウェアバージョン」の横にある英数字が、AirPodsの現在のファームウェアです

AirPodsをアップデートする方法

iPhoneやiPadに接続せずとも、AirPodsまたはAirPods Proをアップデートする方法があります。この方法なら、充電ケースに入れたままで最新のファームウェアバージョンにアップデートできますよ。

AirPodsをアップデートするには:

両方のAirPodsを充電ケースに入れる 充電ケースをコンセントに挿す。ワイヤレス充電ケースの場合、Qiワイヤレス充電器の上に置く iPhoneまたはiPadが有効なインターネットに接続していることを確認する iPhoneまたはiPadをAirPods充電ケースに近づける

こうすることで、iPhoneまたはiPadが最新のAirPodsファームウェアバージョンをチェックします。最新版が入手可能な場合、AirPodsへのインストールが自動で始まります。

AirPodsアップデート時のトラブルシューティング

自分と同じ型番のはずなのに友達のAirPodsのほうがファームウェアバージョンが高いときや、iPhoneやiPadを近づけてもアップデートが始まらないときは、どうしたらいいのでしょう。

そんなときは、正しくAirPodsがアップデートされるよう、以下の項目をチェックしてみてください。

まずは、インターネット接続です。iPhoneまたはiPadは、正しくインターネットに接続されていますか? 接続されていないと、AirPodsファームウェアのダウンロードができません。

次に、AirPodsの充電状態をチェック。十分に充電されていない場合、ファームウェアのインストールは行われません。ケーブルの両側がきちんと挿さっているか、AirPodsが正しく充電器の中に収まっているかを確認してください。

また、アップデートを試すのは数カ月に1度のペースで十分。毎週や毎月のペースでチェックする必要はありません。

最新のファームウェアでAirPodsを最新の状態に

最新のファームウェアバージョンをインストールし、AirPodsを最新に保つことで、最高のパフォーマンスが得られます。そのためにも、上に紹介した方法を使って、常に最新バージョンを入手してください。

