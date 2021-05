パソコン版Spotifyの音楽をオフラインで再生する方法

デスクトップ用のSpotifyで音楽を聴くには、常にインターネット接続が必要だと思うかもしれません。

しかし、そうではありません。実は、アルバム全体をダウンロードしてオフラインで聴くことができます。

この記事では、デスクトップ用のSpotifyでアルバムをダウンロードしてオフラインで聴く方法と、知っておくべきいくつかの制約について説明します。

デスクトップ用Spotifyでアルバムをダウンロードする方法

デスクトップ用のSpotify(WindowsとmacOSで利用可能)でアルバムをダウンロードするときは、先にストレージの空き容量が十分あることを確認してください。

アルバムによってもオーディオ品質よっても異なりますが、少なくとも1GBの空き容量が必要です。また、インターネットに接続されていることを確認してください。

Image: MakeUseOf

ダウンロードしたいアルバムに行きます。 アルバムの絵とタイトルの下にある「ダウンロードアイコン」(円内の下矢印)をクリックします。 ダウンロードできると、「ダウンロードアイコン」が緑色に変わり、アルバムにオフラインで利用できることを示す共通のアイコンが表示されます。そのアルバムは「MY LIBRARY」にも追加されます。

ダウンロードしたアルバムをオフラインで聴く方法

PCにダウンロードされたアルバムは、インターネット接続がなくても聴くことができます。

オフラインで曲を聞く方法は次の通りです。

「メニューアイコン」(水平に並んだ3個のドット)をクリックします。 「ファイル」にカーソルを合わせます。 「オフラインモード」をクリックします。右上に青いアイコンが表示され、オフラインで聞いていることを示します。同じ手順を繰り返すと、オンラインに戻ることができます。

オフラインモードで利用できない曲はグレー表示され、再生しようとすると、「このコンテンツは利用できません」というメッセージが表示されます。

アーティストやアルバムのページにアクセスできず、「オフラインでは利用できません」というメッセージが表示される場合があります。

そのため、ダウンロードした楽曲には常にプレイリストか「My Library」からアクセスする必要があります。そこでは、ダウンロードした曲やアルバムが通常どおりに表示され、オフラインで再生できます。

ダウンロードした曲の保存場所を変更する方法

Spotifyがオフラインの楽曲を保存するフォルダーは変更できます。

このフォルダーは、Spotifyアプリを通じてすべてを管理する必要があるので、閲覧して楽曲を起動することはできません。しかし、別のドライブのフォルダーに変更すると便利です。

Image: MakeUseOf

「メニューアイコン」(水平に並んだ3個のドット)をクリックします。 「編集」にカーソルを合わせます。 「設定」をクリックします。 「詳細設定を表示」をクリックします。 「オフラインの保存場所」の下にある「場所の変更」をクリックします。 目的のフォルダーを選びます。 「OK」をクリックします。

アルバムをダウンロードするとき知っておくべきこと

デスクトップ用Spotifyでアルバムをオフラインで再生する機能は、プレミアムメンバーしか利用できません。

無料のアカウントを持っていると、ポッドキャストだけはダウンロードできます。

最大5個のデバイスに1万曲までダウンロードできます。ダウンロードしたものを維持するには、30日ごとにオンラインにする必要があります。

Spotifyによると、これは、Spotifyがアーティストに報酬を払うためにプレイデータを収集するためだそうです。

Spotifyを再インストールしたり、許可されているよりも多くのデバイスにダウンロードすると、ダウンロードしたものが失われる可能性があります。

Spotifyは、ディバイスにダウンロードされてから長い間使用されていないものを消去するのです。

最後に、Spotifyのアプリケーションを常にアップデートされた状態に保つ必要がありますが、これは通常自動的に行われます。

Spotifyで新しい曲を見つけて楽しもう

Spotifyは、2021年4月にデスクトップにオフラインでアルバムをダウンロードする機能を追加しました。

以前は、モバイルでしかできないことでしたが、今はどんなデバイスにもダウンロードできます!

お気に入りのアルバムをダウンロードしてオフラインでのリスニングを最大限に利用しましょう。

新しい曲を見つけて楽しみたいなら、友人のActivityフィードからヒントをもらえるかもしれません。

また、Artist Radioを聴いたり、Spotifyのホームページを閲覧して最新のリリースを確認してみましょう。

Source: Spotfiy(1, 2)