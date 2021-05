世界で最もSDGsに熱心な実業家、イーロン・マスク6つの金言

このところ、SDGsということばを目にする機会が増えてきました。ご存知の方も多いと思いますが、これは“Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)”の略称。国連に加盟する193か国が、2016年から2030年の間に達成するべく掲げた目標であり、世界中の多くの企業が実現に向けて動き出しています。

しかし、そうした取り組みが、投資家や株主、銀行やファンドなどから見放されないようにするための、あるいは企業価値を上げるための手段となっていることも否定できません。

ところが、その逆をやっている変な経営者がいる。アマゾンのジェフ・ベゾスと世界一の大金持ちを競うイーロン・マスクだ。

イーロンは、人類にとってより良い社会の実現、持続可能な社会の創出を目的として掲げ、そのために必要な会社を立ちあげた。

宇宙ロケット企業のスペースXであり、EV(電気自動車)メーカーのテスラである。そして次々と革新的な技術を生み出してきた。

言うなれば、イーロン・マスクは世界で最もSDGsに熱心な実業家なのである。(「Introduction What Does HE WORK FOR?」より)