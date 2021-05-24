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【Amazonタイムセール祭り】緊急時に備えておきたい非常食・防災グッズまとめ

【Amazonタイムセール祭り】緊急時に備えておきたい非常食・防災グッズまとめ
Image: Kittisak Srithorn / Shutterstock.com

現在開催中の｢Amazonタイムセール祭り｣は、5月25日23:59まで。人気のアイテムがお得に買えるチャンス、これは見逃せません。

ライフハッカー［日本版］編集部員がいま気になるもの、欲しいものを探してピックアップ。お買い物の参考にどうぞ！

Amazonタイムセール祭りで買っておきたい！ 狙い目ジャンル7選〜おすすめアイテム【更新中】

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水・保存食

5年保存水【500ml×24本】企業や家庭での備蓄に最適な長期保存水
5年保存水【500ml×24本】企業や家庭での備蓄に最適な長期保存水

特選タイムセール:3,499円

Defend Future【栄養士×防災士監修】長期保存の非常食セット５日分 栄養バランスを考慮した心も身体も満たされる非常食セット (５日分)
Defend Future【栄養士×防災士監修】長期保存の非常食セット５日分 栄養バランスを考慮した心も身体も満たされる非常食セット (５日分)

特選タイムセール:12,580円

[Amazon限定ブランド] カゴメ 野菜の保存食セット YH-60 [4人世帯×3日分]
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特選タイムセール:4,582円

MT-NET 非常食 防災食品 LLF 長期賞味期限食品 9品セット 〔 レトルト 保存食 防災グッズ 食品 〕
MT-NET 非常食 防災食品 LLF 長期賞味期限食品 9品セット 〔 レトルト 保存食 防災グッズ 食品 〕

特選タイムセール:4,286円

防災専門店MT-NET 尾西食品 非常食 アルファ米 4種 20食セット 5年保存 防災 手帳付き 〔MT-NETオリジナルセット〕
防災専門店MT-NET 尾西食品 非常食 アルファ米 4種 20食セット 5年保存 防災 手帳付き 〔MT-NETオリジナルセット〕

特選タイムセール:7,140円

江崎グリコ 常備用カレー職人3食パック中辛 (常備用・非常食・保存食) 170g×3食 ×5個
江崎グリコ 常備用カレー職人3食パック中辛 (常備用・非常食・保存食) 170g×3食 ×5個

特選タイムセール:1,050円

三立製菓 缶入カンパン 100g×12個
三立製菓 缶入カンパン 100g×12個

特選タイムセール:1,928円

非常用トイレ

トイレマン 簡易トイレ 50回分 【 日本製 凝固剤 10年保存 】汚物袋付 〔 非常用トイレ 防災グッズ 防災用品 〕
トイレマン 簡易トイレ 50回分 【 日本製 凝固剤 10年保存 】汚物袋付 〔 非常用トイレ 防災グッズ 防災用品 〕

特選タイムセール:2,431円

トイレマン 簡易トイレ 100回分 【 日本製 凝固剤 10年保存 】汚物袋付 〔 非常用トイレ 防災グッズ 防災用品 〕
トイレマン 簡易トイレ 100回分 【 日本製 凝固剤 10年保存 】汚物袋付 〔 非常用トイレ 防災グッズ 防災用品 〕

特選タイムセール:3,927円

[Amazon限定ブランド] RKRK 防災トイレ24時 50回分 日本製 （抗菌＆消臭 凝固剤）非常用トイレ 簡易トイレ 防災グッズ (防災 緊急 トイレ)
[Amazon限定ブランド] RKRK 防災トイレ24時 50回分 日本製 （抗菌＆消臭 凝固剤）非常用トイレ 簡易トイレ 防災グッズ (防災 緊急 トイレ)

特選タイムセール:2,958円

＞＞非常食など防災グッズがお買い得

着圧ソックス・加圧下着

[Amazon限定ブランド] 男の休足 メンズ 着圧ソックス 膝下オープントゥタイプ Mサイズ ahappy
[Amazon限定ブランド] 男の休足 メンズ 着圧ソックス 膝下オープントゥタイプ Mサイズ ahappy

特選タイムセール:1,589円

[Amazon限定ブランド] Qsoku(キューソク) 強着圧ソックス ニーハイオープントゥ ひざ上 Mサイズ ahappy
[Amazon限定ブランド] Qsoku(キューソク) 強着圧ソックス ニーハイオープントゥ ひざ上 Mサイズ ahappy

特選タイムセール:1,579円

[Amazon限定ブランド] 締-TAI-（タイ）着圧加圧Tシャツ 白(ホワイト) M-Lサイズ ahappy
[Amazon限定ブランド] 締-TAI-（タイ）着圧加圧Tシャツ 白(ホワイト) M-Lサイズ ahappy

特選タイムセール:1,379円

[Amazon限定ブランド] シルク 腹巻き 冷え性対策 日本製 レギュラー丈 男女兼用 Protect X(プロテクトエックス) ahappy
[Amazon限定ブランド] シルク 腹巻き 冷え性対策 日本製 レギュラー丈 男女兼用 Protect X(プロテクトエックス) ahappy

特選タイムセール:1,299円

防災グッズ

ヘルメット

折りたたみ防災用ヘルメット オサメット（反射材付き） osamet (大人用 シャインイエロー)
折りたたみ防災用ヘルメット オサメット（反射材付き） osamet (大人用 シャインイエロー)

特選タイムセール:4,455円

レインコート

レインコート メンズ レディース 自転車 AGPTEK ポンチョ レインポンチョ レインウェア 梅雨対策 完全防水 帽子 多機能 耐久性 男女兼用 雨具 展開可能ピクニック キャンプ 通学通勤 マジックテープ 収納袋付き
レインコート メンズ レディース 自転車 AGPTEK ポンチョ レインポンチョ レインウェア 梅雨対策 完全防水 帽子 多機能 耐久性 男女兼用 雨具 展開可能ピクニック キャンプ 通学通勤 マジックテープ 収納袋付き

特選タイムセール:1,899円

ライト

Tomo Light LEDヘッドライト 充電式 長時間型 防災特化型モデル リチウムイオン蓄電池 2本付 CMA-1005LT
Tomo Light LEDヘッドライト 充電式 長時間型 防災特化型モデル リチウムイオン蓄電池 2本付 CMA-1005LT

特選タイムセール:1,765円

充電式LED防災ランタン 11200mAhバッテリー 最大510時間の連続点灯 LED4色切替 IP65防塵防水 無段階調光
充電式LED防災ランタン 11200mAhバッテリー 最大510時間の連続点灯 LED4色切替 IP65防塵防水 無段階調光

特選タイムセール:3,960円

SOTOHE LEDセンサーライト 室内 led バーライト【工事不要 充電式 キッチンライト 無段階調光 昼白色】3Mテープ/マグネット付 薄形 明るい シンプル (幅40cm・厚さ0.88cm) 自動で点灯・消灯 24ヶ月保証
SOTOHE LEDセンサーライト 室内 led バーライト【工事不要 充電式 キッチンライト 無段階調光 昼白色】3Mテープ/マグネット付 薄形 明るい シンプル (幅40cm・厚さ0.88cm) 自動で点灯・消灯 24ヶ月保証

特選タイムセール:2,399円

SOTOHE ソーラーパネル 100W ソーラーチャージャー 各種ポータブル電源対応 折畳み式 DC.USB出力 撥水加工 単結晶で高変換効率 10種DCプラグ 3ｍDCケーブル スタンド付き iPhone iPad Android各種対応 太陽光パネル 防災グッズ キャンプ/地震/災害時ソーラー充電 (100W 18V) 24ヶ月保証
SOTOHE ソーラーパネル 100W ソーラーチャージャー 各種ポータブル電源対応 折畳み式 DC.USB出力 撥水加工 単結晶で高変換効率 10種DCプラグ 3ｍDCケーブル スタンド付き iPhone iPad Android各種対応 太陽光パネル 防災グッズ キャンプ/地震/災害時ソーラー充電 (100W 18V) 24ヶ月保証

特選タイムセール:21,249円

＞＞非常食など防災グッズがお買い得

ラジオ

防災ラジオ 多機能 ラジオ 小型 懐中電灯 充電式 手回し充電器 AM/FMラジオ 大音量サイレン USB充電 携帯充電 ラジオラジオ ラジオライト 防災グッズ 地震対策 停電対策 避難グッズ 緊急ラジオ 安全対策 サバイバル用品 アウトドア用 携帯ラジオ 短波ラジオ (ホワイト)
防災ラジオ 多機能 ラジオ 小型 懐中電灯 充電式 手回し充電器 AM/FMラジオ 大音量サイレン USB充電 携帯充電 ラジオラジオ ラジオライト 防災グッズ 地震対策 停電対策 避難グッズ 緊急ラジオ 安全対策 サバイバル用品 アウトドア用 携帯ラジオ 短波ラジオ (ホワイト)

特選タイムセール:3,200円

充電器

AGPTEK ワイヤレス充電器, 最大15W出力 急速 iPhone12/12 Pro/iPhone11/11 Pro Max/XS Max/XR/XS/X/8/8+/Se, Galaxy S20/S10/S9/S8対応, AirPods Pro, (White)
AGPTEK ワイヤレス充電器, 最大15W出力 急速 iPhone12/12 Pro/iPhone11/11 Pro Max/XS Max/XR/XS/X/8/8+/Se, Galaxy S20/S10/S9/S8対応, AirPods Pro, (White)

特選タイムセール:1,299円

アダプター

AGPTEK iPad Pro USB Type C ハブ タイプc 変換 アダプター 4in1 Hub USB C ハブ ipad pro専用ドッキングハブ 4K HDMI出力 PD充電 3.5mm ヘッドホンジャック iPadプロ 2018 2020/MacBook/MacBook Pro/ChromeBook/Surface Goなど対応 グレー
AGPTEK iPad Pro USB Type C ハブ タイプc 変換 アダプター 4in1 Hub USB C ハブ ipad pro専用ドッキングハブ 4K HDMI出力 PD充電 3.5mm ヘッドホンジャック iPadプロ 2018 2020/MacBook/MacBook Pro/ChromeBook/Surface Goなど対応 グレー

特選タイムセール:1,999円

バッテリー

Jackery ポータブル電源 240 大容量67200mAh/240Wh 家庭アウトドア両用バックアップ電源 小型軽量 PSE認証済 純正弦波 三つの充電方法 AC(200W 瞬間最大400W)/DC/USB出力 車中泊 キャンプ アウトドア 地震停電 防災グッズ 停電時に非常用電源 ソーラー充電 環境にやさしい 省電力
Jackery ポータブル電源 240 大容量67200mAh/240Wh 家庭アウトドア両用バックアップ電源 小型軽量 PSE認証済 純正弦波 三つの充電方法 AC(200W 瞬間最大400W)/DC/USB出力 車中泊 キャンプ アウトドア 地震停電 防災グッズ 停電時に非常用電源 ソーラー充電 環境にやさしい 省電力

特選タイムセール:16,830円

Jackery ポータブル電源 400 大容量112200mAh/400Wh 家庭アウトドア両用バックアップ電源 PSE認証済 純正弦波 AC(200W 瞬間最大400W)/DC/USB出力 四つの充電方法 MPPT制御方式 車中泊 キャンプ アウトドア 防災グッズ 停電時に 非常用電源 ソーラー充電 環境にやさしい 省電力
Jackery ポータブル電源 400 大容量112200mAh/400Wh 家庭アウトドア両用バックアップ電源 PSE認証済 純正弦波 AC(200W 瞬間最大400W)/DC/USB出力 四つの充電方法 MPPT制御方式 車中泊 キャンプ アウトドア 防災グッズ 停電時に 非常用電源 ソーラー充電 環境にやさしい 省電力

特選タイムセール:38,080円

Anker PowerHouse II 400 (ポータブル電源 大容量 389Wh)【防災推奨マーク取得 / 純正弦波 AC300W / PD対応 60W入出力 / PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載 / ◇PSE技術基準適合】キャンプ アウトドア 車中泊 緊急 / 非常用電源
Anker PowerHouse II 400 (ポータブル電源 大容量 389Wh)【防災推奨マーク取得 / 純正弦波 AC300W / PD対応 60W入出力 / PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載 / ◇PSE技術基準適合】キャンプ アウトドア 車中泊 緊急 / 非常用電源

特選タイムセール:31,840円

防災セット

防災専門店MT-NET 防災セット 1人用 〔防災のプロが選んだ 防災グッズ 全37種〕選べるリュック カラー しまえなが〔2020年モデル〕加熱パック3回分付
防災専門店MT-NET 防災セット 1人用 〔防災のプロが選んだ 防災グッズ 全37種〕選べるリュック カラー しまえなが〔2020年モデル〕加熱パック3回分付

特選タイムセール:12,622円

防災専門店MT-NET 防災セット 【女性用】 1人用 〔 防災のプロが選んだ 防災グッズ 全48種 〕 選べるリュック カラー しまえなが〔2020年モデル〕
防災専門店MT-NET 防災セット 【女性用】 1人用 〔 防災のプロが選んだ 防災グッズ 全48種 〕 選べるリュック カラー しまえなが〔2020年モデル〕

特選タイムセール:15,895円

＞＞非常食など防災グッズがお買い得

タイムセール祭りは、5月25日23:59まで。期間限定のお得なチャンスをお見逃しなく。

なお、表示価格は2021年5月24日20時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください（サイズやカラー選択も可能ですが、一部セール対象外のサイズ・カラーもありますので、販売ページでよくご確認ください）。

Amazonタイムセール祭りで買っておきたい！ 狙い目ジャンル7選〜おすすめアイテム【更新中】

＞＞ Amazonタイムセール祭りの詳細はこちら

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Source: Amazonタイムセール祭り

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