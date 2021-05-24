【Amazonタイムセール祭り】緊急時に備えておきたい非常食・防災グッズまとめ
現在開催中の｢Amazonタイムセール祭り｣は、5月25日23:59まで。人気のアイテムがお得に買えるチャンス、これは見逃せません。
ライフハッカー［日本版］編集部員がいま気になるもの、欲しいものを探してピックアップ。お買い物の参考にどうぞ！
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水・保存食
5年保存水【500ml×24本】企業や家庭での備蓄に最適な長期保存水
特選タイムセール:3,499円
[Amazon限定ブランド] カゴメ 野菜の保存食セット YH-60 [4人世帯×3日分]
特選タイムセール:4,582円
MT-NET 非常食 防災食品 LLF 長期賞味期限食品 9品セット 〔 レトルト 保存食 防災グッズ 食品 〕
特選タイムセール:4,286円
江崎グリコ 常備用カレー職人3食パック中辛 (常備用・非常食・保存食) 170g×3食 ×5個
特選タイムセール:1,050円
三立製菓 缶入カンパン 100g×12個
特選タイムセール:1,928円
非常用トイレ
トイレマン 簡易トイレ 50回分 【 日本製 凝固剤 10年保存 】汚物袋付 〔 非常用トイレ 防災グッズ 防災用品 〕
特選タイムセール:2,431円
着圧ソックス・加圧下着
[Amazon限定ブランド] 男の休足 メンズ 着圧ソックス 膝下オープントゥタイプ Mサイズ ahappy
特選タイムセール:1,589円
[Amazon限定ブランド] 締-TAI-（タイ）着圧加圧Tシャツ 白(ホワイト) M-Lサイズ ahappy
特選タイムセール:1,379円
防災グッズ
ヘルメット
折りたたみ防災用ヘルメット オサメット（反射材付き） osamet (大人用 シャインイエロー)
特選タイムセール:4,455円
レインコート
ライト
ラジオ
充電器
アダプター
バッテリー
防災セット
タイムセール祭りは、5月25日23:59まで。期間限定のお得なチャンスをお見逃しなく。
なお、表示価格は2021年5月24日20時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください（サイズやカラー選択も可能ですが、一部セール対象外のサイズ・カラーもありますので、販売ページでよくご確認ください）。
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Source: Amazonタイムセール祭り