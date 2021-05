Windows 10｢スリープモード｣が解除できない時の対処法

スリープモードは、中断したところからすぐに再開できるので、PCの便利な電源オプションです。通常はキーボードのキーを押すかマウスを動かすだけでPCのスリープモードを解除できます。

しかし、それができない時はどうしたらいいのでしょうか?

いつでも電源ボタンでPCのスリープモードを解除することができますが、周辺機器を使用する方が便利ですよね。

今回は、キーボードやマウスでWindows10を搭載したPCのスリープモードを解除できない時の対処法をご紹介します。

Windows 10のスリープモードをキーボード/マウスで解除させるには

キーボードあるいはマウスでPCのスリープモードを解除できない場合は、次の手順であるオプションを使えるか確認する必要があります。

スタートボタンを右クリックするか、「Win + X」を押して、パワーユーザーメニューを開き、「デバイスマネージャー」を選択。 PCに接続されているデバイスのカテゴリリストが表示される。キーボードでPCのスリープモードを解除できない場合は、「キーボード」の横にある矢印をクリック。 このリストで、PCのキーボードに1つ以上のエントリーが表示される。それぞれ順番にダブルクリックし、上部にある「電源の管理」タブを選択。このタブが表示されないエントリーは飛ばして、次のエントリーに移る。 各エントリーの「電源の管理」タブで、「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」というチェックボックスがオンになっていることを確認。完了したら「OK」をクリック。必ず、すべてのエントリーに対してこれを行う。 キーボードでPCのスリープモードを解除できるようになったことを確認。 マウスがPCのスリープモードを解除しない時は、デバイスマネージャーの「マウスとその他のポインティングデバイス」カテゴリに対して上記の手順を繰り返す。

Image: MakeUseOf

上記のオプションをノートPCで使用する場合は要注意です。PCに接続しているワイヤレスマウスの電源を切り忘れると、ノートPCが鞄に入っている時に誤ってスリープモードを解除する可能性があります。

そうなると大量の熱が発生し、そのまましばらく放置するとPCが損傷することがあります。

その他に解決方法はある?

上記の手順で、ほとんどの場合はPCのスリープモードを解除できるようになります。それでも問題が解決しない時は、他にも確認すべき点がいくつかあります。

キーボードとマウスのどちらにも「電源の管理」タブが表示されない場合は、ハードウェアがPCのスリープモード解除に対応していないか、適切なドライバーがインストールされていないかです。

最新のドライバーを入手するために助けが必要なときは、こちらの記事(英文)を参考にしてください。

また、当たり前のように聞こえるかもしれませんが、キーボードとマウスが総合的に正しく機能していることを確認しましょう。突然まったく機能しなくなった場合は、もちろんPCのスリープモードを解除できません。

USBポートへの電力を遮断させない

PCはスリープモードに入るとUSBポートに供給する電力を減らすことがあります。その場合は、マウスを動かしてもキーを押しても信号を受信しません。

これをトラブルシューティングするには、デバイスマネージャーに戻り、「ユニバーサル シリアル バス コントローラー」を展開します。

前述した通り、各エントリーをダブルクリックして「電源の管理]」タブを確認します。

各エントリーで「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」を無効にして、それで問題が解決するかどうかを確認しましょう。

また、PCの電源プランでUSBポートをオフにできる設定も確認する必要があります。

「設定」→「システム」→「電源とスリープ」と進み、右側にある「電源の追加設定」をクリックします。表示されない場合は、表示されるまで「設定」ウィンドウを水平方向に展開してください。

表示された「コントロールパネル」のページで、現在のプランの右側にある「プラン設定の変更」をクリックします。次に、「詳細な電源設定の変更」を選択して、その他のオプションを含むウィンドウを開きます。

そのウィンドウで、「USB設定」を展開し、次に「USBの選択的一時停止設定」を選択します。このドロップダウンを「無効」に変更し、「OK」をクリックします。

Image: MakeUseOf

これで、システムがUSBポートを遮断して電力を節約することを防ぎ、キーボードやマウスを使ってスリープモードを解除できるようになります。

Bluetoothのマウスとキーボードが原因の場合

Bluetoothのマウスとキーボードを使用している場合、PCがスリープ状態だとBluetooth信号を受信しない可能性があります。

これはデバイスマネージャーで微調整できないので、最善の策はBluetoothドライバーを更新するか、より優れた電源管理を備えた新しいBluetoothアダプターを手に入れることかもしれません。

まとめ

キーボードのキーを押すかマウスを動かすだけで、PCのスリープモードを解除できるようになりましたか?

この問題は、たいていUSBの電源管理に行き着きますが、それは上記のやり方で修正できるはずです。ただし、残念ながら、Windows10のスリープモードで発生する可能性のある問題は他にもあります。