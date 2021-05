AppleはiOSを通じてどんなデータを収集・保有しているのか？

スマートフォンがユーザーデータを集めているのは、公然の事実です。そしてAppleは、ユーザーのデータを扱う際にプライバシーに最大限の注意を払っていると自称しています。

とはいえ、AppleがiOSを通じてどのようなデータを収集・保有しているのかは気になりますよね。

では、その点についてさっそく見ていきましょう。

iOSはどんなデータを集めているのか

AppleはiOSを通じてユーザーデータを集めているわけですが、具体的にどんなデータが集められているのかを知りたいと思う人もいるでしょう。

Appleが収集しているデータについては、「データとプライバシー」ページ(これについては、のちほどくわしく解説します)のデータ申請フォームで詳しく確認することができます。そのページを見ると、Appleが次のようなデータ集めていることがわかります。

App Storeアクティビティ

iTunes Storeアクティビティ

Apple Booksアクティビティ

Apple Musicアクティビティ

Apple Podcastsアクティビティ

Apple Arcadeアクティビティ

Apple IDアカウント

デバイス情報

Apple Online StoreやApple Store直営店アクティビティ

Walletアクティビティ

AppleCareとサポートアクティビティ

Game Centerアクティビティ

ブックマークとリーディングリスト

カレンダーとリマインダー

連絡先とメモ、マップ

マーケティングに関する登録情報

ダウンロード

その他のデータ

iCloud Driveファイル

iCloudメール

iCloud写真

Image: MakeUseOf

なかなか長いリストですよね。

ここに「Wallet」や「写真」「メール」などが含まれているのが、少し気になる人もいるかもしれません。ですが、Appleが収集・保有しているのは、これらの項目のメタデータだけです。つまり写真がいつ撮られたのかといった「データのデータ」であって、Appleがあなたのクレジットカード番号や写真、メールをデータベースに保存しているわけではありません。

Apple Cardを使ったアクティビティに関する全データに加えて、デバイスの使用頻度や、利用しているアプリについても、Appleはデータを収集しています。

また、Siriに関するデータも、設定からオプトアウトしていない場合には収集データリストに加えられます。

データのコピーを取得したり、削除したりはできるのか

データ保護法のもとでは、ユーザーには、あらゆる企業から個人データのコピーを取得できる権利が与えられています。Appleも例外ではありません。

Appleが自分に関して保有している全データのコピーを申請する際は、まず「データとプライバシー」ページにアクセスし、自分のApple IDでサインインします。それから、「データのコピーを取得」の下にある「開始する」をクリックしてください。

Image: MakeUseOf

リストが表示されたら、確認したいデータを選び、「次に進む」をクリックします。各データファイルをどのサイズに分割したいか聞かれるので、サイズを指定して「リクエスト完了」をクリックします。

Image: MakeUseOf

Appleもはっきり説明していますが、このレポートでは、暗号化されたデータは受け取れません。Appleにも、そのデータは解読できないからです。これはもっともな話です。というのも、そのような行為はデータ暗号化とセキュリティーの本質に反するからです。さらにこのレポートには、削除されたデータも含まれていません。

データのコピーを取得するよりは、いっそのこと、Appleのデータベースから自分に関するデータをすべて削除したいという場合、選択肢はひとつしかありません。

「データとプライバシー」ページの「アカウントを削除」の下にある「アカウントの削除をリクエスト」を選んでください。リクエストを行う理由を選んだら、あとは「次に進む」をクリックします。

Image: MakeUseOf

この操作を行うと、Apple IDアカウントも、関連するデータも、何もかもが削除されるので注意が必要です。

iCloudに保存されているすべてのデータも、購入したものも、すべて消えてしまいます。FaceTimeやApple Musicなどのサービスも利用できなくなります。

iOSがデータを集める理由

AppleにはAppleなりの理由があってデータを収集しているわけですが、AppleがなぜiOSを通じてデータを集めているのかという点については、はっきりとした理由があります。iPhoneをメインデバイスにしている人については、iOSがデータ収集に最適だからです。

Appleは、あなたがどの製品・サービスを使っているのかを把握するためにデータを集めています。そうすれば、あなたに宣伝すべき製品・サービスがわかるからです。

「新しいiPhoneについてのお知らせメールは届くのに、新しいApple Watchについてのメールが届かないのはなぜ?」と不思議に思ったことはありませんか? それはおそらく、あなたがiPhoneユーザーではあっても、Apple Watchは持っていないからでしょう。

Image: MakeUseOf

Appleも企業である以上は、あなたに自社製品を売り込みたいと思っています。そのためには、そういったターゲティング広告を打つのがいちばんいいやり方なのです。

Appleがデータを収集するもうひとつの理由は、Appleの製品やサービスをもっと快適に使ってもらうためです。Appleがデータをいっさい集めなかったら、Apple Musicのおすすめや、マップの通知など、ユーザーにとって役立つ情報が提供できません。

そういった機能は、プライバシーを重視する人にとってはいっさい不要です。でもその一方で、それらの機能がiOSの全般的な使い心地を向上させているのも事実なのです。

自分のデータをどうするかを選ぶのは自由

Appleはプライバシーをとくに重視している企業です。けれども同社が、データ収集をやめることはないでしょう。たしかに一部の企業と比べれば、Appleには悪質なところがありません。とはいえ、データに関して潔白であるかと言えば、そうでもないのです。なにしろ、Apple製品の使用感を高めるために、一部のデータを使っているわけですから。

いずれにせよ、Appleによるデータ収集に不快感を覚えているか否かは別として、少なくともユーザーには、好きなように対処できる自由があるのです。

