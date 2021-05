Google Chromeで同期した内容を管理する方法

Google Chromeを使用している人は、Gmail、YouTube、Googleドライブも使用しているのではないでしょうか。

その場合、手持ちのデバイスでこのすべてのオンラインサービスに(頻繁に使用する他のサイトにも)いちいち個別にログインするのは面倒だと思いませんか。

しかし、サインイン情報やその他の閲覧データを同期すると、ブックマーク、パスワード、履歴などに、PC、スマホ、タブレットから同時にアクセスできるようになります。

これにより、どのデバイスを使用していても、統一された、つながりのある、シームレスなユーザー体験が実現します。

Google Chromeで同期をオンにするとどうなる?

Google Chromeで同期をオンにすると、デバイス間で次のことが発生します。

すべてのデータを同期したくない場合は、Google Chromeで同期するデータを選択できます。

デスクトップ版Google Chromeで同期する内容を管理する方法

デスクトップ版Chromeで同期するデータを管理したいときは、次の手順を踏んでください。

Chrome を開きます。

を開きます。 画面右上の3つのドットで構成されているボタンをタップし、「設定」をクリックします。

「 Googleの設定 」で、「 同期とGoogleサービス 」をクリックします。

」で、「 」をクリックします。 「同期」で、「同期する内容を管理する」をクリックします。

すべてのデータを同期するには、「 すべてを同期する 」を選択します。一方、「 同期をカスタマイズする 」を選択すると、具体的なアイテムを選択して同期できます。

」を選択します。一方、「 」を選択すると、具体的なアイテムを選択して同期できます。 「同期をカスタマイズする」を選択すると、アプリ、ブックマーク、拡張機能、履歴、設定、テーマ、閲覧リスト、開いているタブ、パスワード、住所、電話番号などが表示されるので、同期したくないアイテムをオフにできます。

戻る矢印ボタンをクリックして、「 同期とGoogleサービス 」に戻ります。

」に戻ります。 下にスクロールして「 同期したデータを確認する 」をクリックして、設定を表示します。

」をクリックして、設定を表示します。 必要に応じて、セキュリティを強化するために「暗号化」オプションを選択すると、そこからデータの暗号化方法を選択できます。

終了したら、ウィンドウを閉じて終了し、変更を保存します。

モバイル版Google Chromeで同期する内容を管理する方法

AndroidのGoogle Chromeで同期する内容を管理する手順は次の通りです。

Chrome を開きます。

を開きます。 画面右上の3つのドットで構成されているボタンをタップし、「 設定 」を選択します。

」を選択します。 アカウント名とメールアドレスのすぐ下にある「 同期とGoogleサービス 」をタップします。

」をタップします。 「 Googleアカウントの管理 」で「 Chromeデータを同期する 」をオンにします。

」で「 」をオンにします。 「 同期を管理する 」をタップします

」をタップします 「すべてを同期する」をオフにします。

表示されたリストで、同期したくない項目のチェックを外します。

自動入力、ブックマーク、Google Payを利用しているクレジットカードや住所、履歴、パスワード、開いているタブ、設定のチェックを外すことができます。以上で設定は完了です。

なお、悪意のある者が同期されたデバイスにアクセスすると、GmailやGoogle Payなど、ログインしなくても接続されているすべてのGoogleアカウントにアクセスできてしまいます。データを同期する前にこの点に留意しましょう。

デバイスの同期をオンにする前に留意すること

必ず所有しているデバイスか、使用しているデバイスでだけ同期をオンにするようにしましょう。

所有しているAndroidデバイスを紛失したときは、Googleの「デバイスを探す」を使用して、デバイスをリモートで探してロックできるので、同期されたアカウントを保護できます。

念のために、最も機密性の高いアカウントは、上記の手順で同期から除外して保護しましょう。

