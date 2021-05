Windows 10新機能｢ニュースと関心｣のカスタマイズ方法

2021年4月28日にリリースされたWindows 10向けシステム更新プログラム「KB5001391」の一部として、新しいタスクバーフィード「ニュースと関心」(News and Interests)の公開が始まっています。

新機能「ニュースと関心」とは?

「ニュースと関心」フィードは、Microsoft製『News Bar』アプリや、「Edge」のカスタマイズ可能なニュース表示機能のように、4500件以上のニュースソースと広範囲なトピックから、最新のヘッドラインを表示します。

ですが、そうしたほかのアプリとは異なり、「ニュースと関心」はタスクバーに組み込まれているウィジェットなので、別のアプリをロードしなくても、デスクトップ上から直接ニュースをチェックできます。

「ニュースと関心」の使い方

「ニュースと関心」を利用するには、タスクバーの天気情報をクリックします。

すると、フィードが開いて最新のヘッドラインが表示されます。このフィードは自動的に更新されますが、「更新」の矢印アイコンをクリックして、手動で最新ニュースヘッドラインを確認することもできます。

ニュース記事をクリックすると、Edgeの新規タブが開いてリンク先が表示されます。

ただし、「ニュースと関心」フィードは、単にニュースを表示するだけではありません。

このウィジェットは、スポーツのハイライト、地元の天気予報、現在の道路状況、株式市況など、さまざまな情報を表示するようカスタマイズできるのです。

「Manage Interest(関心の管理)」をクリックすれば、表示させたいトピックとソースを選択できます。また、左上の「...」をクリックすれば、ウィジェットの全ての設定メニューを開けます。

各情報カードの隣にも、「...」ボタンがあります。

ここをクリックすると、記事の共有や保存ができるほか、「More stories like this(同様の記事をもっと多く表示)」または「Fewer stories like this(同様の記事をもっと少なく表示)」を選択して、ウィジェットのおすすめ表示をカスタマイズすることができます。

また、Facebookのように、記事に対する「Likes(いいね)」などの反応を公開することも可能です。

この新しいフィードを一切使いたくない場合は、タスクバーにある「ニュースと関心」アイコンを右クリックして、「ニュースと関心」フィールド上にマウスを動かし、無効化オプションをクリックしてください。

「ニュースと関心」を使う際の注意点

Windows 10の「ニュースと関心」フィードは、更新プログラム「KB5001391」のインストール後に自動的に現れます。

ただし、サーバー側の更新も必要で、そちらは段階的に行なわれているため、フィードがすぐに表示されない場合もあります。

Microsoftによれば、5月11日以降にはほとんどのユーザーで「ニュースと関心」フィードが表示されるようになり、6月末までには、更新プログラム「KB5001391」をインストールしたすべてのWindows 10ユーザーがこの機能を使えるようになるということです。

アップデート時のトラブル回避方法

残念ながら、このフィードを強制的に有効化する方法はありませんが、待たなければいけない場合でも大損することはありません。

Microsoftは、バグの拡散を防ぐために公開を段階的に行っています。意図せぬバグやエラーをもたらすことで知られるWindowsアップデートの評判を思えば、賢明な動きと言えるでしょう。

実際、一部のユーザーは「ニュースと関心」フィードについて、ウィジェットが動作しなくなり、空白のウィンドウが表示されるという問題を指摘しています。

Windowsに関する情報サイト「Windows Latest reports」では、下記の手順で「エクスプローラー」を再起動すれば、この問題を解決できると報告しています。

「Ctrl+Shift+Esc」キーを押してタスクマネージャーを開きます。 「エクスプローラー」を右クリックします。 「再起動」を選択します。

この問題が限定的なものであり、「ニュースと関心」フィードが広く利用できるようになるまでに、Microsoftが修正できることに期待したいところです。

