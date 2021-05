iOS 14.5で｢アプリのトラッキングの透明性｣が無効になっている場合の対処法

Apple社がiOS 14.5をリリースした際、ついに待望の機能を導入しました。

「アプリのトラッキングの透明性(App Tracking Transparency)」です。

どのアプリに、自身のアプリ外でのデジタルアクティビティを追跡させるかを細かくコントロールしたい人にとっては、非常に便利な機能です。

ただし、もちろん肝心の機能がグレーアウトしていないことが前提になります。

どうやら、「アプリのトラッキングの透明性」機能が無効になっているiOSユーザーがいるようなのです。

「設定」>「プライバシー」>「トラッキング」の順に開くと、「Appからのトラッキング要求を許可」という設定はたしかに表示されるのに、どうやっても設定を変更できないというのです。

以下の2つの画像をご覧ください。上が、問題なくオン/オフを切り替えられる状態で、下が、グレーアウトになっていて切り替えられない状態です。

Don’t know how much of a bug that is but mine can’t even be toggled, stays permanently disabled 😇 pic.twitter.com/NpcLIBBmGk