Googleの背景をChromeでカスタマイズする方法

ChromeのGoogleホームページは、ネットで検索したり、好きなWebサイトにすぐにアクセスしたりするのには便利ですが、デフォルトの状態だと少々見た目に面白味がありません。

しかし、幸いなことにブラウザの見た目をカスタマイズできるテーマを、Google Chrome Web Storeからすぐに安全にダウンロードすることができます。

では、おしゃれなテーマのダウンロード方法と、その後気が変わった時にテーマをオフにする方法をお教えしましょう。

ChromeでGoogleの背景を変更する方法

Googleを新鮮な見た目に変えるには、Chromeのテーマをダウンロードしましょう。タブやウィンドウの色も背景に合わせて変わるので、Googleの背景を変える前に注意してください。

Chromeのテーマをダウンロードするには、Chrome Web Storeに行き、上部左にある「テーマ」をクリックします。

Image: MakeUseOf

ここからテーマを選ぶことができます。気に入るものがあれば、クリックして詳細をチェックしてみてください。もしくは、ページ右上の「すべてを表示」をクリックすると、他のテーマも見ることができます。

Image: MakeUseOf

自分に合うテーマが見つかったら、テーマの詳細ページ右上にある「Chromeに追加」ボタンをクリックするだけで、簡単にインストールできます。

Image: MakeUseOf

Google Chromeのテーマを解除する方法

選んだテーマが違うと思ったら、上記の手順を繰り返して、いつでも新しいテーマをダウンロードし、使うことができます。古いテーマをやめて、Googleの装いを新たにしましょう。

デフォルトの表示に戻したい場合は、ブラウザの右上にある3つの点をクリックし、設定をクリックします。

Image: MakeUseOf

左のサイドバーの「デザイン」をクリックして、その中の「テーマ」のところにある「デフォルトに戻す」をクリックします。

この記事を書いている時点では、このボタンはデザインのページの右上にあります。

Image: MakeUseOf

ChromeのテーマでGoogleをひと味違うものに

Google自体のデザインは少しつまらないものですが、ほんの数クリックでChromeのテーマをインストールして、もっと好みのデザインに変えることができるのです。

