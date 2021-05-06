この春、ライフハッカー読者がAmazonで最も購入した｢PC・スマホ周辺グッズ＆電子機器｣ランキング

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

ライフハッカー［日本版］の読者が、2021年春にAmazonで最も購入した｢PC・スマホ周辺グッズ&電子機器｣のトップ10をご紹介します。

在宅ワークをする人が増加傾向にある中、PCスタンドやタブレットスタンド、充電器など家での仕事環境を向上させるアイテムが今春も多数ランクインしています。

仕事の効率がアップするようなアイテムがありましたら、ぜひチェックしてみてください。

なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

10位：USB-C急速充電器 PD 20W

9位：Amazonベーシック タブレットスタンド

8位：Anker ウルトラスリム Bluetooth ワイヤレスキーボード

7位：YATSUYA 4in1カードリーダー

6位：NuAns CADDY アクセサリーストッカー NA-CAD-TBK

5位：アイリスプラザ ノートパソコン PCスタンド ブラック NPTB-370

4位：Amazon Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 32GB

3位：Anker Soundsync Bluetooth トランスミッター レシーバー

2位：サンワダイレクト ディスプレイ上 収納 100-MRSH003

1位：COZOO ヘッドホンスタンド USB充電器付き

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Image: Amazon.co.jp

Source: Amazon.co.jp