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この春、ライフハッカー読者がAmazonで最も購入した｢PC・スマホ周辺グッズ＆電子機器｣ランキング

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この春、ライフハッカー読者がAmazonで最も購入した｢PC・スマホ周辺グッズ＆電子機器｣ランキング
Image: Amazon.co.jp

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

ライフハッカー［日本版］の読者が、2021年春にAmazonで最も購入した｢PC・スマホ周辺グッズ&電子機器｣のトップ10をご紹介します。

在宅ワークをする人が増加傾向にある中、PCスタンドやタブレットスタンド、充電器など家での仕事環境を向上させるアイテムが今春も多数ランクインしています。

仕事の効率がアップするようなアイテムがありましたら、ぜひチェックしてみてください。

なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

10位：USB-C急速充電器 PD 20W

【小型&折畳みプラグ】USB-C 急速充電器 PD 20W 充電器 超小型 (Power Delivery3.0対応/PSE認証済/軽量) Type-c充電器 コンパクト iPhone 12 Pro /12 Pro Max/iPhone 12 / iPhone 12 Mini/iPad Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone X Pro Max/iPhone 8 Plus その他対応
【小型&折畳みプラグ】USB-C 急速充電器 PD 20W 充電器 超小型 (Power Delivery3.0対応/PSE認証済/軽量) Type-c充電器 コンパクト iPhone 12 Pro /12 Pro Max/iPhone 12 / iPhone 12 Mini/iPad Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone X Pro Max/iPhone 8 Plus その他対応

1,799円

9位：Amazonベーシック タブレットスタンド

Amazonベーシック タブレットスタンド マルチアングル ポータブルスタンド タブレット/キンドル/スマートフォン用 シルバー
Amazonベーシック タブレットスタンド マルチアングル ポータブルスタンド タブレット/キンドル/スマートフォン用 シルバー

967円

8位：Anker ウルトラスリム Bluetooth ワイヤレスキーボード

Anker ウルトラスリム Bluetooth ワイヤレスキーボード iOS/Android/Mac/Windows対応/長時間稼働 ホワイト テレワーク リモート 在宅勤務
Anker ウルトラスリム Bluetooth ワイヤレスキーボード iOS/Android/Mac/Windows対応/長時間稼働 ホワイト テレワーク リモート 在宅勤務

2,000円

7位：YATSUYA 4in1カードリーダー

メモリカードリーダー 4in1 SDメモリー カードリーダー USBマルチカードリーダー Lightning/TYPE-C/USB/Micro-USB 超高速データ転送 OTG 多機能 SD/Micro SDカード両対応 SDカードリーダー iphoneデータ保存 カメラ用 外付メモリーカードリーダー メモリ解消 容量不足 ファイル管理 データ移行 音楽 写真 動画 パソコン/タブレット/Windows/iPhone/Android対応 (4 IN 1 メモリカードリーダー) (ブラック)
メモリカードリーダー 4in1 SDメモリー カードリーダー USBマルチカードリーダー Lightning/TYPE-C/USB/Micro-USB 超高速データ転送 OTG 多機能 SD/Micro SDカード両対応 SDカードリーダー iphoneデータ保存 カメラ用 外付メモリーカードリーダー メモリ解消 容量不足 ファイル管理 データ移行 音楽 写真 動画 パソコン/タブレット/Windows/iPhone/Android対応 (4 IN 1 メモリカードリーダー) (ブラック)

1,799円

6位：NuAns CADDY アクセサリーストッカー NA-CAD-TBK

NuAns CADDY アクセサリーストッカー 【日本正規代理店品】 NA-CAD-TBK
NuAns CADDY アクセサリーストッカー 【日本正規代理店品】 NA-CAD-TBK

3,036円

5位：アイリスプラザ ノートパソコン PCスタンド ブラック NPTB-370

アイリスプラザ ノートパソコン PCスタンド パソコンスタンド ノートパソコンスタンド 折りたたみ式 軽量 タブレットスタンド 角度調整可能 3段階 ブラック NPTB-370 37×23×3.2cm
アイリスプラザ ノートパソコン PCスタンド パソコンスタンド ノートパソコンスタンド 折りたたみ式 軽量 タブレットスタンド 角度調整可能 3段階 ブラック NPTB-370 37×23×3.2cm

1,194円

4位：Amazon Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 32GB

Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 32GB
Fire HD 8 タブレット ブラック (8インチHDディスプレイ) 32GB

9,980円

3位：Anker Soundsync Bluetooth トランスミッター レシーバー

Anker Soundsync Bluetooth トランスミッター レシーバー 高音質 2-in-1 Bluetooth 5.0 AUX RCA 光デジタル接続 対応
Anker Soundsync Bluetooth トランスミッター レシーバー 高音質 2-in-1 Bluetooth 5.0 AUX RCA 光デジタル接続 対応

3,999円

2位：サンワダイレクト ディスプレイ上 収納 100-MRSH003

サンワダイレクト ディスプレイ上 収納 幅34cm 耐荷重2kg 100-MRSH003
サンワダイレクト ディスプレイ上 収納 幅34cm 耐荷重2kg 100-MRSH003

1,980円

1位：COZOO ヘッドホンスタンド USB充電器付き

COZOO ヘッドホンスタンド ヘッドホンハンガー 吊り下げ式 イヤホンケーブル 収納フック USB充電器付き 2.4A充電可能
COZOO ヘッドホンスタンド ヘッドホンハンガー 吊り下げ式 イヤホンケーブル 収納フック USB充電器付き 2.4A充電可能

2,999円

＞＞｢パソコン・周辺機器｣の 売れ筋ランキング

Image: Amazon.co.jp

Source: Amazon.co.jp

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