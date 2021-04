Googleフォトが有料になる前にiCloudに写真を移す方法

Googleフォトの容量が足りないApple端末の所有者は、写真をiCloudに移すことを検討したほうがいいでしょう。

iCloudは、同じApple IDを使っているiCloud対応の端末からすべての写真にアクセスすることができます。今回はその手順をお教えします。

Googleフォトからすべての写真をパソコンにダウンロード

写真を移す前に、Googleフォトから不要なスクリーンショットや壁紙、その他の画像をチェックして、削除してください。

パソコンのWebブラウザでGoogleフォトを開き、不要な画像を削除するだけです。

それから、Googleフォトからパソコンに写真を移行させます。すべての写真を移すには、Googleフォトから自分の写真のコピーをするには、「Google データエクスポート」を使わなければなりません。

写真をダウンロードする方法

使い方は以下の通りです。

1. Webブラウザで「Google データエクスポート」を開く。

2. 自分のGoogleアカウントでログインする。

3. 一覧の上部にある「選択をすべて解除」をクリックし、項目のチェックを外す。

4. Googleフォトのところまでスクロールダウンし、選択する。特定の月や年だけを選ぶには、「すべてのフォトアルバムを含む」をクリックする。

5. 一番下までスクロールして「次へ」をクリック。

6. 写真の転送方法を選ぶことができる。転送方法の下のドロップダウンメニューから、オプションを選ぶ。リンクをメールで受け取ったり、Googleドライブ、Dropbox、OneDrive、Boxなどのクラウドサービスに写真をを追加することができる。

7. 「エクスポートを作成」ボタンをクリックすると、Google データエクスポートでダウンロードの準備ができたら、リンクがメールで送られてくる(リクエストをした日から7日間のみ有効)。写真のデータが多い場合、Googleは2GBずつのパッケージに分ける。

写真をiCloudに転送する

iCloudにすべての写真をアップロードするのは、簡単だと思うかもしれません。

しかし、WebブラウザのiCloudのサイトで、Googleフォトからダウンロードした写真をすべてiCloudに追加しようとすると、ブラウザがフリーズしたり、クラッシュしたりする可能性もあります。

したがって、Windows 10もしくはMacのアプリを使って、iCloudに写真をインポートするのがスムーズです。

WindowsでGoogleフォトからiCloudに写真をインポートする方法

1. Microsoft StoreでWindows用のiCloudを入手し(持っていない場合は)、パソコンから自分のApple IDでサインインする。

2. 「Windowsキー+E」を押して、ファイルエクスプローラーを開く。ナビゲーションパネルのiCloud写真をクリック。初めて開く場合、iCloud写真が写真のサムネイルをダウンロードするのに数分かかります。

3. 「Windowsキー+E」を押して、別のファイルエクスプローラーのウィンドウを開き、Googleフォトのフォルダを解凍する。

4. Googleフォトのフォルダから、iCloudにインポートしたい写真をすべて選ぶ。

5. 選んだ写真をiCloud写真のフォルダにドラッグする。

これで写真はiCloudに保存されました!

MacでGoogleフォトからiCloudに写真をインポートする方法

1. Macで「写真」アプリを開く。

2. Googleフォトのダウンロードフォルダから写真をiCloudにドラッグする。

3. 「写真」アプリの「環境設定 > iCloud」に行き、「iCloud写真」のチェックボックスにチェックが入っているのを確認す

そうすると、iCloud写真のライブラリを使って写真にアクセスできるようになります。

ストレージを1つだけにする必要はない

iCloudには、他にもTIPSがいくつかあります。ですから、iCloud写真とGoogleフォトの両方を使って、大事な機能を利用するのが賢明です。

ストレージの容量が足りない場合は、いつでもプランをアップグレードできます。

Source: Microsoft Store, Googleフォト