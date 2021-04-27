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【楽天】お買い物マラソン開催中！40％還元・母の日限定スイーツギフトセットや20%還元・炭酸水メーカーなどがお買い得に

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【楽天】お買い物マラソン開催中！40％還元・母の日限定スイーツギフトセットや20%還元・炭酸水メーカーなどがお買い得に
Image: 楽天市場

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

楽天市場では、最大50%と高ポイント還元イベント楽天スーパーDEALを開催中。

本日2021年4月27日（火）は、 ポイント40％還元・母の日限定スイーツギフトセット20%還元・炭酸水メーカーなど、お得な商品が多数登場しています。

さらに、現在複数ショップでの買い回りでポイントがアップする｢お買いものマラソン｣を4月28日（水）1:59まで開催中。この買い回りキャンペーンにもエントリーすると、よりお得に購入できます。なお、以下の表示価格は2021年4月27日（火）14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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Image/Source:楽天市場

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