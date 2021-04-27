【楽天】お買い物マラソン開催中！40％還元・母の日限定スイーツギフトセットや20%還元・炭酸水メーカーなどがお買い得に
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こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
楽天市場では、最大50%と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。
本日2021年4月27日（火）は、 ポイント40％還元・母の日限定スイーツギフトセットや20%還元・炭酸水メーカーなど、お得な商品が多数登場しています。
さらに、現在複数ショップでの買い回りでポイントがアップする｢お買いものマラソン｣を4月28日（水）1:59まで開催中。この買い回りキャンペーンにもエントリーすると、よりお得に購入できます。なお、以下の表示価格は2021年4月27日（火）14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
マザーズデイハンパー 母の日限定 バスケット付き スイーツセット クッキー チョコレート 洋菓子 お菓子 詰め合わせ ロゼ メッセージ
9,900円（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
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12,980円（今なら20%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
最大50%の高還元率！ お買い得商品が多数
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5,500円（今なら50%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
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3,399円（今なら50%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
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23,980円（今なら30%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
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9,350円（今なら50%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
楽天スーパーDEALの｢24時間タイムセール｣、28日（水）9:59まで
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16,000円（今なら30%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
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Image/Source:楽天市場